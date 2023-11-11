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Відома 62-річна супермодель зареєструвалася в OnlyFans

11 листопада 2023 08:47
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Відома 62-річна супермодель зареєструвалася в OnlyFans
Американська супермодель, телеведуча Керол Альт. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Популярна супермодель 1980-х, а нині успішна телеведуча Керол Альт приєдналася до платформи для дорослих OnlyFans. Зірка, за її словами, вперше отримує задоволення від фотозйомок у свої 62.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Керол, яка була на обкладинках таких глянців, як Vogue і Harpers Bazaar, запевняє, що за 44 роки роботи вона не має жодної своєї фотографії. Бо їй завжди доводилося все затверджувати з іншими людьми і від неї самої мало що залежало. 

Втім,  доєднавшись до модної платформи OnlyFans, життя Альт змінилось. Вона найняла власного фотографа та отримує стовідсоткове задоволення від зйомок.

"Я можу вибрати фото чи ні, сказати, хочу чи ні, вони мої. Можу зніматися, можу не зніматися. Це хвиля майбутнього. Коли люди кажуть, що це не мій імідж, відповідаю — не хочу, щоб мене визначав хтось інший. Я хочу визначити власний образ", — зазначила супермодель.

Попри те, що сайт став відомим переважно через порнографічний контент, Альт каже, що це не буде тим, чим вона займатиметься. Втім на сторінці все ж таки інколи  з’являтимуться оголені фото.

Кероль Алт
Одна з еротичних фото від Кероль Алт для платформи OnlyFas. Фото: Page Six

За словами Альт, вона не буде перераховувати всі гроші від підписників на власний банківський рахунок. Супермодель пожертвує частину на благодійні організації з психічного здоров’я для жінок.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Міс Всесвіт Україна креативно презентувала національний костюм. Також ми розповідали, що супермодель Сінді Кроуфорд похизувалася довгими ногами у спокусливій фотосесії.

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