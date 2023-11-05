Известная актриса рассказала, что предательница Байрак считала Крым русским еще до аннексии

Режиссер Оксана Байрак. Фото: Google

Украинский режиссер Оксана Байрак сейчас живет и активно работает в России. На одном из проектов окупантов она взяла псевдоним Фрося Касьян. Впрочем, как бы она ни меняла имя, многие земляки помнят о сотрудничестве с ней и рассказывают новые детали биографии предательницы. Байрак вспомнила и 51-летняя актриса Наталья Васько.

Она дала откровенное интервью изданию OBOZ.UA.

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В свое время Васько снималась у сбежавшей в Россию режиссера и снимает там теперь кино для пропагандистских каналов. По словам Натальи, с начала полномасштабной войны она нисколько не удивилась новости, что Байрак уехала в страну-террорист.

"Летом 2013 года я снималась у нее в картине "Позднее раскаяние". И на площадке, когда зашла речь о Крыме, она публично заявила, что он "исконно русский". Я ее удалила из друзей после того. И очень удивлялась, что наши актеры продолжали с ней работать. Помимо того, что она империалистка, с ней было всегда очень сложно на съемочной площадке — очень притесняла и подавляла актеров. Зачем шли к ней? Ее поддерживали украинские продюсеры, брали фильмы на телевидение", — призналась Васько.

По словам Васько, она познакомилась с Байрак на съемках сериала "Территория красоты". Оксана там играла пациентку клиники пластической хирургии, а Наталья — психолога.

Напомним, ранее мы писали, что пропутинская Оксана Байрак обозвала украинцев. Также мы рассказывали, что Байрак призналась в любви к Санкт-Петербургу.