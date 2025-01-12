Лариса Кадочникова попала в языковой скандал - что произошло

Украинская актриса Лариса Кадочникова. Фото: Gordonua.com

Известная украинская актриса и звезда фильма "Тени забытых предков" Лариса Кадочникова попала в громкий скандал. Она отказалась выступать на украинском языке во время церемонии вручения премии имени Параджанова.

Об этом сообщила украинская писательница Лариса Ницой.

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Лариса Кадочникова отказалась выступать на украинском

Кадочникова объявляла речь на русском языке во время церемонии вручения премии Национального союза кинематографистов Украины имени Сергея Параджанова в Доме кино.

Журналист Руслан Кошовенко сделал ей замечание и попросил перейти на украинский язык, однако Кадочникова отказала ему. Звезда открыто заявила о том, что имеет право разговаривать на любом языке и заслуживает уважения среди коллег.

"Я на украинском языке играю в театре. Вы меня извините, но я имею право говорить хоть на английском. Пожалуйста, уважайте меня. Я много сделала для Украины. Я никуда не выезжала, я здесь и играю в театре спектакли на украинском языке. Я хотела еще сказать самое главное, мы должны любить друг друга и понимать: Украина — одна. Если мы будем враждовать и ненавидеть по пустякам друг друга — то мы погибнем", — ответила артистка.

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