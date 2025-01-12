Лариса Кадочникова попала в языковой скандал - что произошло

Известная актриса попала в скандал из-за украинского языка
Известная украинская актриса и звезда фильма "Тени забытых предков" Лариса Кадочникова попала в громкий скандал. Она отказалась выступать на украинском языке во время церемонии вручения премии имени Параджанова.
Об этом сообщила украинская писательница Лариса Ницой.
Лариса Кадочникова отказалась выступать на украинском
Кадочникова объявляла речь на русском языке во время церемонии вручения премии Национального союза кинематографистов Украины имени Сергея Параджанова в Доме кино.
Журналист Руслан Кошовенко сделал ей замечание и попросил перейти на украинский язык, однако Кадочникова отказала ему. Звезда открыто заявила о том, что имеет право разговаривать на любом языке и заслуживает уважения среди коллег.
"Я на украинском языке играю в театре. Вы меня извините, но я имею право говорить хоть на английском. Пожалуйста, уважайте меня. Я много сделала для Украины. Я никуда не выезжала, я здесь и играю в театре спектакли на украинском языке. Я хотела еще сказать самое главное, мы должны любить друг друга и понимать: Украина — одна. Если мы будем враждовать и ненавидеть по пустякам друг друга — то мы погибнем", — ответила артистка.
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