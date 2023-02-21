Рэперша Da Brat сообщила, что впервые беременна — звезде 48 лет.

Американская рэперша Da Brat (Шанти Гаррис)

Известная американская реперша Da Brat (Шанти Гаррис) объявила, что ждет вместе с женой первенца. Знаменитость будет рожать ребенка сама.

Об этом сообщает издание People.

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Год назад Da Brat вышла женилась на бизнесвумен Джессике Харрис-Дюпарт. Они начали встречаться в 2020 году.

"Это началось как шутка, мы сказали: "Мы расширяем нашу семью". Но потом мы получили колоссальный фидбэк от поклонников. И мы поняли, что действительно хотим иметь детей. И нужно спешить", — рассказала 48-летняя рэперша.

В конце 1990-х Da Brat встречалась с американским баскетболистом Алленом Айверсоном. Музыкальная исполнительница сделала камин-аут только весной 2020 года, когда начала встречаться с будущей женой.

У Da Brat есть немало поклонников по всему миру. Дебютная пластинка Da Brat, Funkdafied, разошлась миллионным тиражом, сделав ее первой рэпершей с платиновым альбомом.

Напомним, ранее мы писали, что бывший муж Дженнифер Лопес, певец Марк Энтони, объявил, что ждет появления седьмого ребенка.