Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Популярная американская рэперша сообщила, что впервые беременна: звезде 48 лет arrow

Популярная американская рэперша сообщила, что впервые беременна: звезде 48 лет

21 февраля 2023 19:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Рэперша Da Brat сообщила, что впервые беременна — звезде 48 лет.
Американская рэперша Da Brat (Шанти Гаррис)
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Известная американская реперша Da Brat (Шанти Гаррис) объявила, что ждет вместе с женой первенца. Знаменитость будет рожать ребенка сама.

Об этом сообщает издание People.

Читайте также:

Подробности

Год назад Da Brat вышла женилась на бизнесвумен Джессике Харрис-Дюпарт. Они начали встречаться в 2020 году.

"Это началось как шутка, мы сказали: "Мы расширяем нашу семью". Но потом мы получили колоссальный фидбэк от поклонников. И мы поняли, что действительно хотим иметь детей. И нужно спешить", — рассказала 48-летняя рэперша.

В конце 1990-х Da Brat встречалась с американским баскетболистом Алленом Айверсоном. Музыкальная исполнительница сделала камин-аут только весной 2020 года, когда начала встречаться с будущей женой.

У Da Brat есть немало поклонников по всему миру. Дебютная пластинка Da Brat, Funkdafied, разошлась миллионным тиражом, сделав ее первой рэпершей с платиновым альбомом.

Напомним, ранее мы писали, что бывший муж Дженнифер Лопес, певец Марк Энтони, объявил, что ждет появления седьмого ребенка.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

21:13 Год войны стал "краш-тестом" банковской системы: итоги от НБУ

21:10 "Айнтрахт" против "Наполи" в 1/8 Лиги чемпионов: известны стартовые составы команд

21:00 Секретарь СНБО Данилов рассказал, когда Украина перейдет в контрнаступление

20:47 Известны составы команд на матч 1/8 Лиги чемпионов "Ливерпуль" — "Реал" Мадрид

20:42 "Хотят открыть новый фронт": премьер Молдовы рассказал о планах кремля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:23 "Новая почта" продолжает открывать новые офисы за границей: что известно

20:19 "Зло надо остановить": Анджей Дуда обратился к лидерам ЕС и НАТО

20:10 Эксперты оценили ущерб Украины от войны

20:06 Украинцев предупреждают о похолодании: прогноз погоды на завтра

Эксклюзив

20:00 Жизнь становится дороже: на чем экономят одесситы

Эксклюзив

20:00 Жизнь становится дороже: на чем экономят одесситы

Новина з відео

19:02 Байден в Польше выступил с речью: главные тезисы

Новина з відео

19:02 Зеленский провел встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США: подробности

Новина з відео

16:55 Одесские патрульные спасают херсонцев в эпицентре событий

Новина з відео

16:49 Известные украинские дизайнеры прошли с флагом по подиуму на Неделе моды в Лондоне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:35 Для четырех знаков зодиака неделя превратится в адскую ловушку: кому не повезет

Новина з відео

16:03 Ким Кардашьян и Мэрайя Кэри сняли забавное видео в Tik Tok со своими дочерьми

Новина з відео

15:09 Делали селфи и боролись со сном: забавные кадры, сделанные во время речи путина

Новина з відео

14:30 Началась встреча Байдена с президентом Польши

Новина з відео

13:10 Россия приостанавливает участие в соглашении о стратегическом наступательном вооружении, — путин

Эксклюзив

20:00 Жизнь становится дороже: на чем экономят одесситы

Рік великої війни

19:00 Представления на подземной парковке. Как в Харькове работает старейший театр для детей в условиях войны

18:00 Совершенно секретно: реакция иностранных СМИ на визит Байдена в Киев

Рік великої війни

17:30 Противостояние систем: в Украине началось восьмое поколение войн

Эксклюзив

16:05 От войны до педофилии: что сказал путин в двухчасовом послании

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

15:09 Делали селфи и боролись со сном: забавные кадры, сделанные во время речи путина

13:17 Эксперт назвала самые распространенные мифы о ВИЧ: что нужно знать

12:06 Пушилин против Байдена, или Как российская пропаганда с Америкой воевала

Рік великої війни

09:00 Как год войны отразился на государственных финансах Украины

Эксклюзив

08:00 100 дней до лета: диетолог дал советы для похудения

Актуальное по теме

None 21 Февраль 20:46

Год войны стал "краш-тестом" банковской системы: итоги от НБУ

None 21 Февраль 21:09

"Айнтрахт" против "Наполи" в 1/8 Лиги чемпионов: известны стартовые составы команд

None 21 Февраль 21:00

Секретарь СНБО Данилов рассказал, когда Украина перейдет в контрнаступление

None 21 Февраль 20:46

Известны составы команд на матч 1/8 Лиги чемпионов "Ливерпуль" — "Реал" Мадрид

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB