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Учасниця шоу "Холостяк" та "Танці з зірками" оголосила про першу вагітність й плани на майбутнє

4 лютого 2023 18:47
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Учасниця шоу Холостяк та Танці з зірками Аделіна Делі чекає на первістка
Танцівниця Аделіна Делі чекає на первістка
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Дванадцятий сезон романтичного шоу "Холостяк" познайомив українців з багатьма новими талановитими та красивими дівчатами. Втім, одну з учасниць, танцівницю Аделіну Делі телеглядачі знають по іншому проєкту. 

У своєму Instagram зірка оголосила, що чекає на первістка. 

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Деталі 

Танцівниця опублікувала знімки з нової фотосесії та відповіла на деякі запитання підписників. Делі зізналася, як планує поєднувати роботу з материнством.

"Я не сильно уявляю себе домогосподаркою. Навіть би сказала, що це виключено, тільки розвиток і робота. Відразу в стрій після пологів. У мене не вдається тримати себе в адекватному моральному стані, сидячи вдома і не маючи графіка. Відразу деградую", — розповіла Аделіна.

Ім’я чоловіка, від якого вона чекає дитину знаменитість не розсекретила. 

Аделіна Делі брала участь у сьомому сезоні шоу "Танці з зірками". Її напарником став футболіст, головний герой проєкту "Холостяк-5" Сергій Мельник. Зіркова парочка була однією з найпопулярніших на шоу. За підсумками балів у всіх епізодах зайняли четверте місце. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Світлана Тарабарова розсекретила стать третьої дитини. Також ми розповідали, що зірки "Ігри престолів", британські актори Кіт Герінґтон та Роуз Леслі чекають на другу дитину. 

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