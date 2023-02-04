Учасниця шоу Холостяк та Танці з зірками Аделіна Делі чекає на первістка

Учасниця шоу "Холостяк" та "Танці з зірками" оголосила про першу вагітність й плани на майбутнє
Дванадцятий сезон романтичного шоу "Холостяк" познайомив українців з багатьма новими талановитими та красивими дівчатами. Втім, одну з учасниць, танцівницю Аделіну Делі телеглядачі знають по іншому проєкту.
У своєму Instagram зірка оголосила, що чекає на первістка.
-
РФ кидає на війну в Україну засуджених жінок: у Генштабі розповіли деталі
-
Сталінград, істерика і "пабєда": пропагандистка Симонян залякує росіян, що на рф зараз напали фашисти
-
Майже у 500 тисяч абонентів залишаються без світла, — Максим Марченко
-
"Важлива частина світу БДСМ": Армі Гаммер вперше прокоментував секс-скандал та назвав винних
-
Український книжковий ринок скоротився майже вдвічі: надія на відродження є, — Олександр Красовицький
-
Далека і недосяжна краса: телескоп Хаббл зняв туманність Тарантул
-
Яке свято відзначають 5 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня
-
Одеські артилеристи кумедно оцінили свою ж роботу з ліквідації ворога
-
Журналісти дізнались, як рф просуває серед дітей наратив про "готовність померти за країну"
-
На деокупованій Миколаївщині завершують будівництво 42-метрового мосту, — Держспецтрансслужба
Деталі
Танцівниця опублікувала знімки з нової фотосесії та відповіла на деякі запитання підписників. Делі зізналася, як планує поєднувати роботу з материнством.
"Я не сильно уявляю себе домогосподаркою. Навіть би сказала, що це виключено, тільки розвиток і робота. Відразу в стрій після пологів. У мене не вдається тримати себе в адекватному моральному стані, сидячи вдома і не маючи графіка. Відразу деградую", — розповіла Аделіна.
Ім’я чоловіка, від якого вона чекає дитину знаменитість не розсекретила.
Аделіна Делі брала участь у сьомому сезоні шоу "Танці з зірками". Її напарником став футболіст, головний герой проєкту "Холостяк-5" Сергій Мельник. Зіркова парочка була однією з найпопулярніших на шоу. За підсумками балів у всіх епізодах зайняли четверте місце.
Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Світлана Тарабарова розсекретила стать третьої дитини. Також ми розповідали, що зірки "Ігри престолів", британські актори Кіт Герінґтон та Роуз Леслі чекають на другу дитину.