Реперка Da Brat повідомила, що вперше вагітна — зірці 48 років

Відома американська реперка повідомила, що вперше вагітна: зірці 48 років
Відома американська реперка Da Brat (Шанті Гарріс) оголосила, що чекає разом з дружиною первенця. Знаменитість народжуватиме дитину сама.
Про це повідомляє видання People.
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Деталі
Рік тому Da Brat одружилась з бізнесвумен Джессікою Гарріс-Дюпарт. Вони почали зустрічатися 2020-го.
"Це почалося як жарт, ми сказали: "Ми розширюємо нашу сім’ю". Але потім ми отримали колосальний фідбек від шанувальників. І ми зрозуміли, що дійсно хочемо мати дітей. І треба поспішати", — розповіла 48-річна реперка.
Наприкінці 1990-х Da Brat зустрічалась з американським баскетболістом Алленом Айверсоном. Музична виконавиця зробила камінгаут лише навесні 2020-го, коли почала зустрічатися з майбутньою дружиною.
Da Brat має чимало шанувальників по всьому світу. Дебютна платівка Da Brat, Funkdafied, розійшлась мільйонним тиражем, зробивши її першою реперкою з платиновим альбомом.
Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній чоловік Дженніфер Лопес, співак Марк Ентоні, оголосив, що чекає на появу сьомої дитини.