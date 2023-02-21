Реперка Da Brat повідомила, що вперше вагітна — зірці 48 років

Американська реперка Da Brat (Шанті Гарріс)

Відома американська реперка Da Brat (Шанті Гарріс) оголосила, що чекає разом з дружиною первенця. Знаменитість народжуватиме дитину сама.

Про це повідомляє видання People.

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Рік тому Da Brat одружилась з бізнесвумен Джессікою Гарріс-Дюпарт. Вони почали зустрічатися 2020-го.

"Це почалося як жарт, ми сказали: "Ми розширюємо нашу сім’ю". Але потім ми отримали колосальний фідбек від шанувальників. І ми зрозуміли, що дійсно хочемо мати дітей. І треба поспішати", — розповіла 48-річна реперка.

Наприкінці 1990-х Da Brat зустрічалась з американським баскетболістом Алленом Айверсоном. Музична виконавиця зробила камінгаут лише навесні 2020-го, коли почала зустрічатися з майбутньою дружиною.

Da Brat має чимало шанувальників по всьому світу. Дебютна платівка Da Brat, Funkdafied, розійшлась мільйонним тиражем, зробивши її першою реперкою з платиновим альбомом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній чоловік Дженніфер Лопес, співак Марк Ентоні, оголосив, що чекає на появу сьомої дитини.