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Известная австрийская группа распалась из-за россии: "Мы заботимся о безопасности"

4 февраля 2023 20:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Австрийская группа Russkaja распалась из-за россии
Австрийская ска-панк группа Russkaja объявила о самороспуске из-за российской агрессии
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Полномасштабная война, развязанная кремлем, повлияла и на культурную жизнь. Австрийская ска-панк группа Russkaja, которая имеет культовый статус у себя на родине и за ее пределами, объявила о самороспуске из-за российской агрессии и опасений за свою безопасность.

Об этом сообщает издание BBC.

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Группа использовала советские образы и русскую народную музыку. Свой стиль музыканты называли "русская турбо-металл полька". Russkaja имеют большую фанатскую базу по всему миру. В частности, их любят в США.

"То, что когда-то было весельем в музыке группы, стало горечью, и участники больше не могут выходить на сцену, не чувствуя этой горечи в каждой сыгранной ноте и каждом спетом слове. Тексты песен теперь имеют совсем другое значение, и никто из музыкантов не хочет их исполнять, поскольку в настоящее время это ассоциируется только с войной, смертью, преступлением и пролитой кровью", — говорится в официальном сообщении.

Несмотря на антивоенные заявления, музыкантов часто обвиняют в том, что они поддерживают российскую политику.

"Наконец, мы также заботимся о безопасности нашей группы и всех привлеченных людей, и мы не хотим рисковать тем, что можем испытать насилие во время турне и концертов", — подытожили артисты.

Группа была основана в 2005 году выходцем из россии. Кроме него в Russkaja играл украинец Дмитрий Миллер. Остальные участники группы из Германии, Австрии и Италии.

Напомним, ранее мы писали, что концерты украинского певца Миши Марвина, возобновившего сотрудничество с российским лейблом Black Star, отменяют в стране-террористе. В то же время участница шоу "Холостяк" Виктория Варлей расспросила обладательницу украинского гражданства, живущую и работающую в москве шоувумен Регину Тодоренко о войне в Украине.

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