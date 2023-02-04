Австрійський гурт Russkaja розпався через росію

Австрійський ска-панк гурт Russkaja оголосив про саморозпуск через російську агресію

Повномасштабна війна, яку розв’язав кремль, вплинула й на культурне життя. Австрійський ска-панк гурт Russkaja, який має культовий статус у себе на батьківщині та за її межами, оголосив про саморозпуск через російську агресію та побоювання за свою безпеку.

Про це повідомляє видання BBC.

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Гурт використовував радянські образи та російську народну музику. Свій стиль музиканти називали "російська турбо-метал полька". Russkaja мають чималу фанатську базу по всьому світу. Зокрема, їх полюбляють у США.

"Те, що колись було веселощами в музиці гурту, стало гіркотою, і учасники більше не можуть виходити на сцену, не відчуваючи цієї гіркоти в кожній зіграній ноті та кожному заспіваному слові. Тексти пісень тепер мають зовсім інше значення, і ніхто з музикантів не хоче їх виконувати, оскільки в наш час це асоціюється лише з війною, смертю, злочином та пролитою кров'ю", — йдеться в офіційному повідомленні.

Попри антивоєнні заяви, музикантів часто звинувачують у тому, що вони підтримують російську політику.

"Нарешті, ми також піклуємося про безпеку нашої групи та всіх залучених людей, і ми не хочемо ризикувати тим, що можемо зазнати насильства під час турне та концертів", — підсумували артисти.

Гурт був заснований у 2005 році вихідцем з росії. Окрім нього в Russkaja грав українець Дмитро Міллер. Решта учасників групи з Німеччини, Австрії та Італії.

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