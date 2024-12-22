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Известный блогер раскритиковала Дантеса из-за украинского языка

22 декабря 2024 10:15
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Ксюша Манекен набросилась на Дантеса – артист ответил
Блогер Ксюша Манекен. Фото: instagram.com/maneken007
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Украинский блогер Ксюша Манекен резко раскритиковала певца Владимира Дантеса. Артист открыто осудил родителей, которые воспитывают своих детей на русском языке.

Музыкант ответил блогеру на критику в своих соцсетях.

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Дантес о мнении Ксюши Манекен

Недавно в интервью hromadske.ua Владимир Дантес прокомментировал действия родителей, которые продолжают воспитывать детей на русском языке.

"Вы взрослые, разговаривайте между собой как угодно. Но ребенку где понадобится этот язык? В каком мире? И хуже всего, что я понял, и хочу донести всем родителям, как бы вам удобно-ху*чно не было, но вы сейчас выращиваете то самое поколение самих себя. То есть эти дети будут нами: русифицированы, будут думать, что не все так однозначно, будут смотреть российский ютуб. Это так обидно, что мы делаем то же самое снова и снова", — заявил Владимир.

@hromadske.ua

«Я до сих пор не понимаю родителей, говорящих с детьми на русском языке. Здесь, в Украине», – говорит артист Владимир Дантес. О его личном переходе на украинский — смотрите в новом выпуске «СучЦукрМуз» с ведущим Альбертом Цукренко на YouTube-канале hromadske.содержание. #сучцукрмуз #цукренко #дантес #дети #русский #воспитание

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Манекен, которая ныне живет с мужем за границей, возмутила позиция Дантеса. Девушка заявила, что исполнитель не имеет права указывать украинцам, как следует воспитывать своих детей.

"С началом полномасштабного вторжения наши люди поголовно заболели комплексом Бога, и почему-то дают себе право рассказывать другим, как им жить. Будто они больше знают или чем-то лучше других. Все резко стали экспертами в любой сфере жизни и не упускают случая притеснять других, чтобы продемонстрировать свою значимость. Этой болезнью заболели и обычные люди, что теперь ходят по комментариям и учат других, что и как им делать, а особенно эта болезнь коснулась публичных людей, которые обошли уже все подкасты, и всем на свете рассказали, как все неправильно живут. Надеюсь, это лечится и все скоро будут здоровы", — написала она в соцсетях.

Известная блоггерша раскритиковала Дантеса из-за украинского языка - фото 1
Дантес о мнении Ксюши Манекен. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Дантес потролил блогера ее скандальным прошлым и в очередной раз подчеркнул важность украинского языка в нашем обществе.

"Здесь человек с наградой от ГУР меня прессует. Помогите! Не понимаю людей, которые думают, что эскорт — навсегда. Люди меняют взгляды на жизнь. По поводу того, что я разговаривал на русском, да, разговаривал. Что-то изменила природа, что-то изменил сам. Я украинский еврей. Две эти нации пытаются уничтожить почти все их существование. Эти две нации меняли языки, были без государства, боролись за выживание", — ответил Дантес.

Известная блоггерша раскритиковала Дантеса из-за украинского языка - фото 2
Дантес подверг критике Ксюшу Манекен. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/
Известная блоггерша раскритиковала Дантеса из-за украинского языка - фото 3
Дантес об украинском языке. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Напомним, ранее Владимир Дантес резко прокомментировал каникулы нардепов. А также Владимир Дантес ответил, есть ли у него бронь от мобилизации.

скандал Владимир Дантес дети соцсети языковой скандал

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10:55 Зоозащитники требуют расследовать убийство в одесском зверинце

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