Ксюша Манекен набросилась на Дантеса – артист ответил

Блогер Ксюша Манекен. Фото: instagram.com/maneken007

Украинский блогер Ксюша Манекен резко раскритиковала певца Владимира Дантеса. Артист открыто осудил родителей, которые воспитывают своих детей на русском языке.

Музыкант ответил блогеру на критику в своих соцсетях.

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Дантес о мнении Ксюши Манекен

Недавно в интервью hromadske.ua Владимир Дантес прокомментировал действия родителей, которые продолжают воспитывать детей на русском языке.

"Вы взрослые, разговаривайте между собой как угодно. Но ребенку где понадобится этот язык? В каком мире? И хуже всего, что я понял, и хочу донести всем родителям, как бы вам удобно-ху*чно не было, но вы сейчас выращиваете то самое поколение самих себя. То есть эти дети будут нами: русифицированы, будут думать, что не все так однозначно, будут смотреть российский ютуб. Это так обидно, что мы делаем то же самое снова и снова", — заявил Владимир.

Манекен, которая ныне живет с мужем за границей, возмутила позиция Дантеса. Девушка заявила, что исполнитель не имеет права указывать украинцам, как следует воспитывать своих детей.

"С началом полномасштабного вторжения наши люди поголовно заболели комплексом Бога, и почему-то дают себе право рассказывать другим, как им жить. Будто они больше знают или чем-то лучше других. Все резко стали экспертами в любой сфере жизни и не упускают случая притеснять других, чтобы продемонстрировать свою значимость. Этой болезнью заболели и обычные люди, что теперь ходят по комментариям и учат других, что и как им делать, а особенно эта болезнь коснулась публичных людей, которые обошли уже все подкасты, и всем на свете рассказали, как все неправильно живут. Надеюсь, это лечится и все скоро будут здоровы", — написала она в соцсетях.

Дантес о мнении Ксюши Манекен. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Дантес потролил блогера ее скандальным прошлым и в очередной раз подчеркнул важность украинского языка в нашем обществе.

"Здесь человек с наградой от ГУР меня прессует. Помогите! Не понимаю людей, которые думают, что эскорт — навсегда. Люди меняют взгляды на жизнь. По поводу того, что я разговаривал на русском, да, разговаривал. Что-то изменила природа, что-то изменил сам. Я украинский еврей. Две эти нации пытаются уничтожить почти все их существование. Эти две нации меняли языки, были без государства, боролись за выживание", — ответил Дантес.

Дантес подверг критике Ксюшу Манекен. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Дантес об украинском языке. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Напомним, ранее Владимир Дантес резко прокомментировал каникулы нардепов. А также Владимир Дантес ответил, есть ли у него бронь от мобилизации.