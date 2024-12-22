Ксюша Манекен накинулась на Дантеса — артист відповів

Блогерка Ксюша Манекен. Фото: instagram.com/maneken007

Українська блогерка Ксюша Манекен різко розкритикувала співака Володимира Дантеса. Артист відкрито засудив батьків, що нині виховують своїх дітей російською мовою.

Музикант відповів блогерці на критику у своїх соцмережах.

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Дантес про думку Ксюші Манекен

Нещодавно в інтерв'ю hromadske.ua Володимир Дантес прокоментував дії батьків, які продовжують виховувати дітей російською мовою.

"Ви дорослі, розмовляйте між собою як заманеться. Але дитині де знадобиться ця мова? В якому світі? І найгірше, що я зрозумів, і хочу донести всім батькам, як би вам зручно-ху*чно не було, але ви зараз вирощуєте те саме покоління самих себе. Тобто ці діти будуть нами: зросійщені, думатимуть, що не все так однозначно, дивитимуться російський ютуб. Це так прикро, що ми робимо те саме знову й знову", — заявив Володимир.

Манекен, яка нині живе з чоловіком за кордоном, обурила позиція Дантеса. Дівчина заявила, що виконавець не має права вказувати українцям, як варто виховувати своїх дітей.

"З початком повномасштабного вторгнення наші люди поголовно захворіли на комплекс Бога, і чомусь дають собі право розповідати іншим, як їм жити. Ніби вони більше знають або чимось кращі за інших. Усі різко стали експертами в будь-якій сфері життя і не упускають нагоди гнобити інших, щоб продемонструвати свою значущість. Цією хворобою захворіли і звичайні люди, що тепер ходять по коментарях і вчать інших, що і як їм робити, а особливо ця хвороба торкнулася публічних людей, які обійшли вже всі подкасти, і всім на світі розповіли, як всі неправильно живуть. Сподіваюся, це лікується і всі скоро будуть здорові", — написала вона в соцмережах.

Дантес про думку Ксюші Манекен. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Дантес потролив блогерку її скандальним минулим та вкотре підкреслив важливість української мови в нашому суспільстві.

"Тут людина з нагородою від ГУР мене пресує. Допоможіть! Не розумію людей, які думають, що ескорт — назавжди. Люди змінюють погляди на життя. З приводу того, що я розмовляв російською, так, розмовляв. Щось змінила природа, щось змінив сам. Я український єврей. Дві ці нації намагаються знищити майже все їх існування. Ці дві нації міняли мови, були без держави, боролися за виживання", — відповів Дантес.

Дантес розкритикував Ксюшу Манекен. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Дантес про українську мову. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес різко прокоментував канікули нардепів. А також Володимир Дантес відповів, чи має він бронь від мобілізації.