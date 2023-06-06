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Известная певица показала видео из эпицентра подтопления, где служит ее муж

6 июня 2023 14:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Известная певица показала видео из эпицентра подтопления, где служит ее муж
Последствия подрыва Каховской ГЭС. Скриншот: Facebook/navka.ua
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Во вторник, 6 июня, оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В регионе продолжается эвакуация населения, станция полностью разрушена. В эпицентре подтопления оказались десятки тысяч человек. Среди них и муж певицы NAVKA.

Об этом она сообщила в своем Facebook.

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В эпицентре экологической катастрофы находится возлюбленный певицы, который с начала полномасштабной войны борется против российских захватчиков. NAVKA опубликовала видео последствий взрыва Каховской ГЭС. Именно здесь прошло детство ее мужа, и где-то недалеко (разумеется, артистка не раскрывает точных позиций), военнослужащий и находится.

"Представьте себе, что это значит для сотен тысяч людей — навсегда потерянные дома, тропы детства, вкус яблок из бабушкиного сада. Утрачена личная история, которую можно было затронуть, почувствовать на вкус, вдохнуть... Своими пропагандистами они (россияне. — Ред.) распространяют фейк о том, что это якобы украинцы взорвали, но в конце часто добавляют: "главное наших военных нормально эвакуировать — и вообще можем взорвать все дамбы", — возмущается певица.

NAVKA уверена, что оккупанты должны ответить за все теракты. Певица провела параллель с 18 августа 1941 года, когда советской властью была взорвана плотина Днепровской ГЭС, чтобы остановить наступление немецких войск. По словам артистки, тогда советские власти не считали человеческие потери. Так сейчас поступают и оккупанты.

Напомним, ранее мы писали о первой реакции украинских знаменитостей на уничтожение Каховской ГЭС. Также мы рассказывали, что певица Светлана Тарабарова записала видео о родном городе Херсоне, в котором идет эвакуация.

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