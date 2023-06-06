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Відома співачка показала відео з епіцентру підтоплення, де служить її чоловік

6 червня 2023 14:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Відома співачка показала відео з епіцентру підтоплення, де служить її чоловік
Наслідки підриву Каховської ГЕС. Скриншот: Facebook/navka.ua
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У вівторок, 6 червня, окупанти підірвали Каховську ГЕС. В регіоні триває евакуація населення, станцію повністю зруйновано. В епіцентрі підтоплення опинились десятки тисяч людей. Серед них і чоловік співачки NAVKA.

Про це вона повідомила у своєму Facebook. 

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В епіцентрі екологічної катастрофи знаходиться коханий співачки, який з початку повномасштабної війни бореться проти російських загарбників. NAVKA опублікувала відео наслідків підриву Каховської ГЕС. Саме тут пройшло дитинство її чоловіка, і десь неподалеку (ясна річ, артистка не розкриває точних позицій), військовослужбовець і перебуває. 

"Уявіть собі, що це означає для сотень тисяч людей  назавжди втрачені домівки, стежки дитинства, смак яблук з бабусиного саду. Втрачена особиста історія, якої можна було торкнутись, відчути на смак, вдихнути… Своїми пропагандистами вони (росіяни. — Ред.) поширюють фейк про те, що це нібито українці підірвали, але вкінці часто додають: "головне наших військових нормально евакуювати — і взагалі можемо підірвати всі греблі", — обурюється співачка. 

NAVKA впевнена, що окупанти мають відповісти за всі теракти. Співачка провела паралель 18 серпня 1941 року, коли радянською владою було підірвано греблю Дніпровської ГЕС, щоб зупинити наступ німецьких військ. За словами артистки, тоді радянська влада не рахувала людські втрати. Так зараз поступають й окупанти. 

Нагадаємо, раніше ми писали про першу реакцію українських знаменитостей на знищення Каховської ГЕС. Також ми розповідали, що співачка Світлана Тарабарова записала відео про рідне місто Херсон, в якому триває евакуація.

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