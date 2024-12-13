Анна Сагайдачная рассекретила пол ребенка и впервые показала его на фото

Известная украинская актриса впервые показала новорожденную дочь
Украинская актриса Анна Сагайдачная рассекретила пол новорожденного ребенка. Звезда сериала "Крепостная" родила дочь и показала, как муж встречал ее из роддома.
Первыми фото с младенцем актриса поделилась в Instagram.
Анна Сагайдачная показала дочь и сюрприз от любимого
В течение всей беременности актриса держала в секрете пол малыша, но по возвращении из родильного Сагайдачная раскрыла поклонникам главный секрет.
До последнего все предполагали, что Анна беременна вторым мальчиком, однако знаменитость удивила поклонников. Актриса выложила фотографии с новорожденной дочкой на руках, позирует в розовом свитере. Рядом с мамой позировал ее старший сын.
"Я уже и фото в розовом выставляла, а мне продолжают писать, что 100% мальчик. Нет, котики. У нас нежнейшая девочка, хотя большинство было уверено, что мальчик! Видите, как я вас удивила", — поделилась Анна.
Актриса также показала, как муж встретил ее из родильного. Любимый Сагайдачной украсил дом воздушными шарами в розовых оттенках, а на одном из них поблагодарил его за рождение дочери.
"Любимая, спасибо за доченьку", — говорится в надписи.
Судя по надписи на шариках, девочка появилась на свет еще 9 декабря, но звездная мамочка лишь через несколько дней решилась поделиться радостной новостью.
Напомним, ранее Владимир Остапчук с супругой поделились трогательными фото с новорожденным сыном из родильного.
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