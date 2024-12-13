Анна Сагайдачная рассекретила пол ребенка и впервые показала его на фото

Анна Сагайдачная с дочерью. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Украинская актриса Анна Сагайдачная рассекретила пол новорожденного ребенка. Звезда сериала "Крепостная" родила дочь и показала, как муж встречал ее из роддома.

Первыми фото с младенцем актриса поделилась в Instagram.

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В течение всей беременности актриса держала в секрете пол малыша, но по возвращении из родильного Сагайдачная раскрыла поклонникам главный секрет.

До последнего все предполагали, что Анна беременна вторым мальчиком, однако знаменитость удивила поклонников. Актриса выложила фотографии с новорожденной дочкой на руках, позирует в розовом свитере. Рядом с мамой позировал ее старший сын.

"Я уже и фото в розовом выставляла, а мне продолжают писать, что 100% мальчик. Нет, котики. У нас нежнейшая девочка, хотя большинство было уверено, что мальчик! Видите, как я вас удивила", — поделилась Анна.

Анна Сагайдачная с дочерью и сыном. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Актриса также показала, как муж встретил ее из родильного. Любимый Сагайдачной украсил дом воздушными шарами в розовых оттенках, а на одном из них поблагодарил его за рождение дочери.

"Любимая, спасибо за доченьку", — говорится в надписи.

Судя по надписи на шариках, девочка появилась на свет еще 9 декабря, но звездная мамочка лишь через несколько дней решилась поделиться радостной новостью.

Анна Сагайдачная с новорожденной дочерью. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Напомним, ранее Владимир Остапчук с супругой поделились трогательными фото с новорожденным сыном из родильного.

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