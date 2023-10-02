Известная украинская певица получила российское гражданство

Певица Анна Дзюба (Anna Asti). Фото: Google

Бывшая участница группы Artik & Asti, певица Анна Дзюба, которая сейчас выступает под псевдонимом Anna Asti, получила российское гражданство. Она была единственной украинской артисткой, которая не переставала давать концерты на территории страны-террориста даже в первые дни полномасштабной войны.

О получении красного паспорта в своем Telegram-канале сообщила российская блогерша Алена Блин.

Читайте также:

Anna Asti теперь гражданка России

Дзюба — уроженка Черкасской области. В 2020 году сыграла свадьбу с российским бизнесменом Станиславом Юркиным, получила вид на жительство в РФ и в принципе все время жила в стране-террористе. Правда, эта парочка встретила начало полномасштабной войны в Киеве. Но довольно быстро вернулись в Москву.

До 2023 года на территории РФ у Дзюбы действовало местное ИП (индивидуальное предприятие), оформленное на украинский паспорт. В феврале предательница его ликвидировала и зарегистрировала новое с полноценным российским гражданством. Оставила ли Anna Asti украинский паспорт — пока достоверно неизвестно. Наличие "кровавого" гражданства певица не комментировала.

Скриншот: Telegram/neopra_blin

Anna Asti стала первой из самых обсуждаемых предательниц, относительно недавно переехавших в Россию и продолжающих умалчивать войну у себя на Родине. Речь, в частности, идет о певице Ани Лорак и шоувумен Регине Тодоренко.

Напомним, ранее мы писали, что Anna Asti стала певицей года в РФ. Также мы рассказывали, что предательница Ани Лорак отметила день рождения в компании путинистов.