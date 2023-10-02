Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Известная украинская певица получила российское гражданство arrow

Известная украинская певица получила российское гражданство

2 октября 2023 21:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Известная украинская певица получила российское гражданство
Певица Анна Дзюба (Anna Asti). Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Бывшая участница группы Artik & Asti, певица Анна Дзюба, которая сейчас выступает под псевдонимом Anna Asti, получила российское гражданство. Она была единственной украинской артисткой, которая не переставала давать концерты на территории страны-террориста даже в первые дни полномасштабной войны.

О получении красного паспорта в своем Telegram-канале сообщила российская блогерша Алена Блин.

Читайте также:

Anna Asti теперь гражданка России

Дзюба — уроженка Черкасской области. В 2020 году сыграла свадьбу с российским бизнесменом Станиславом Юркиным, получила вид на жительство в РФ и в принципе все время жила в стране-террористе. Правда, эта парочка встретила начало полномасштабной войны в Киеве. Но довольно быстро вернулись в Москву.

До 2023 года на территории РФ у Дзюбы действовало местное ИП (индивидуальное предприятие), оформленное на украинский паспорт. В феврале предательница его ликвидировала и зарегистрировала новое с полноценным российским гражданством. Оставила ли Anna Asti украинский паспорт — пока достоверно неизвестно. Наличие "кровавого" гражданства певица не комментировала.

Скриншот: Telegram/neopra_blin

Anna Asti стала первой из самых обсуждаемых предательниц, относительно недавно переехавших в Россию и продолжающих умалчивать войну у себя на Родине. Речь, в частности, идет о певице Ани Лорак и шоувумен Регине Тодоренко.

Напомним, ранее мы писали, что Anna Asti стала певицей года в РФ. Также мы рассказывали, что предательница Ани Лорак отметила день рождения в компании путинистов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз