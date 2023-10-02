Відома українська співачка отримала російське громадянство

Співачка Ганна Дзюба (Anna Asti). Фото: Google

Колишня учасниця гурту Artik & Asti, співачка Ганна Дзюба, яка зараз виступає під псевдонімом Anna Asti, отримала російське громадянство. Вона була єдиною українською артисткою, яка не припиняла давати концерти на території країни-терориста навіть в перші дні повномасштабної війни.

Про отримання червоного паспорту у своєму Telegram-каналі повідомила російська блогерка Альона Блін.

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Anna Asti тепер громадянка Росії

Дзюба — уродженка Черкаської області. 2020 року відіграла весілля з російським бізнесменом Станиславом Юркіним, отримала посвідку на проживання у РФ і в принципі весь час жила в країні-терористі. Щоправда, ця парочка зустріла початок повномасштабної війни у Києві. Але доволі швидко повернулись до Москви.

До 2023 року на території РФ в Дзюби діяло місцеве ІП (індивідуальне підприємство), оформлене на український паспорт. У лютому зрадниця його ліквідувала та зареєструвала нове із повноцінним російським громадянством. Чи залишила Anna Asti український паспорт — поки достовірно невідомо. Наявність "кривавого" громадянства співачка не коментувала.

Скриншот: Telegram/neopra_blin

Anna Asti стала першою з найобговорюваніших зрадниць, які відносно нещодавно переїхали до Росії і продовжують замовчувати війну в себе на Батьківщині. Мова, зокрема, йде про співачку Ані Лорак та шоувумен Регіну Тодоренко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Anna Asti стала співачкою року у РФ. Також ми розповідали, що зрадниця Ані Лорак відсвяткувала день народження в компанії путіністів.