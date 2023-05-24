Українка Анна Асті стала співачкою року у РФ

Українська співачка Анна Асті, яка зрадила Україну. Фото: фан акаунт Анни Асті

Українська співачка Анна Асті стала зрадницею України та продовжила працювати та жити на території Росії. Жінка отримала нагороду "найкраща співачка року".

Про це інформує УНІАН.

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Нещодавно Анна Асті отримала нагороду не тільки як "Найкраща співачка року", а і "Прорив року" та "Пісня року". Українка була дуже радісна після оголошення результатів. Вона зі сцени заявила, що "не дарма" співала для росіян.

Поки Анна Асті виступає у РФ і дає концерти росіянам, її родина перебуває в Україні під обстрілами.

З інстаграму співачки відомо, що вона приїжджала в Україну ще до повномасштабного вторгнення.

За час агресії РФ проти України жінка не сказала нічого про злочини російських окупантів.

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