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Українка Анна Асті стала співачкою року у РФ

24 травня 2023 21:42
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Українка Анна Асті стала співачкою року у РФ
Українська співачка Анна Асті, яка зрадила Україну. Фото: фан акаунт Анни Асті
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Українська співачка Анна Асті стала зрадницею України та продовжила  працювати та жити на території Росії. Жінка отримала нагороду "найкраща співачка року".

Про це інформує УНІАН.

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Асті отримала нагороду у РФ

Нещодавно Анна Асті отримала нагороду не тільки як "Найкраща співачка року", а і "Прорив року" та "Пісня року". Українка була дуже радісна після оголошення результатів. Вона зі сцени заявила, що "не дарма" співала для росіян.

Поки Анна Асті виступає у РФ і дає концерти росіянам, її родина перебуває в Україні під обстрілами.

З інстаграму співачки відомо, що вона приїжджала в Україну ще до повномасштабного вторгнення.

За час агресії РФ проти України жінка не сказала нічого про злочини російських окупантів. 

Нагадаємо, що відомий український виконавець, композитор та колишній учасник пісенного конкурсу "Євробачення" Melovin дав відверте інтерв’ю. Популярний співак розповів про те, що він думає про українських зірок, які змінили свою думку через війну, а також назвав тих, з ким не виступатиме на одній сцені.

Півзахисник клубу "Крила Рад" Дмитро Іванісеня не поспішає залишати Росію. Колишній футболіст збірної України заробляє гроші у країні, яка веде повномасштабну війну з його батьківщиною.

Російський гуморист Максим Галкін, який засудив війну в Україну та покинув територію РФ, прокоментував звинувачення з боку однієї з пропутінських акторок, Тетяни Васильєвої. Шоумен, якого в країні-терористі визнали іноагентом, розповів про свою еміграцію. 

На Каннському міжнародному кінофестивалі, який зараз триває у Франції, українська блогерка та фітнес-тренерка Ілона Чернобай влаштувала гучну акцію, під час якої облила себе червоною фарбою. 

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