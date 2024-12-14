Мила Нитич разошлась с любимым после помолвки — подробности

Певица Мила Нитич. Фото: instagram.com/mila_nitich_official

Украинская певица Мила Нитич всего месяц назад поделилась новостью о помолвке. Однако вскоре удивила переменами в личной жизни.

Об этом артистка рассказала в комментарии OBOZ.UA.

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В ноябре 34-летняя певица поделилась радостной новостью о том, что планирует впервые выйти замуж. Избранником звезды стал младший на шесть лет предприниматель, имя которого она скрывала.

Однако в жизни исполнительницы произошли серьезные перемены. Нитич призналась, что разошлась со своим избранником и переживает непростой период.

"Сейчас я одна. Произошли очень болезненные события в моей жизни, но пока я не готова о них говорить. Обещаю, что обязательно расскажу, когда буду готова", — рассказала знаменитость.

Мила Нитич. Фото: instagram.com/mila_nitich_official

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