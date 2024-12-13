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Улюбленець жінок — син Трампа здобув неочікувану репутацію у виші

13 грудня 2024 15:35
Марія Покровська - Редактор
Беррон Трамп — як син Дональда Трампа став зіркою Нью-Йоркського університету
Меланія Трамп з сином Берраном. Фото: скриншот YouTube
Марія Покровська - Редактор

Молодший син новообраного президента США Дональда Трампа та його дружини Меланії — Беррон — цього року став студентом Школи бізнесу Стерна при Нью-Йоркському університеті. За короткий час спадкоємець політика здобув неочікувану репутацію в навчальному закладі.

Про студентське життя юнака виданню People розповіли інсайдери.

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18-річний син 47-го президента США розпочав навчання у вересні, але вже встиг заполонити серця більшості дівчат Нью-Йоркського вишу, кажуть інсайдери.

"Він дамський угодник. Він дуже популярний серед жінок. Він високий, гарний і багатьом, схоже, він здається дуже привабливим — та навіть лібералам він подобається", — розповіли джерела.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Беррон розпочав навчання у Нью-Йорку після закінчення Оксбриджської академії у Флориді. Перша поява Трампа-молодшого дійсно не залишилася без уваги, адже юнак приїхав на навчання у супроводі особистої охорони.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Наразі син Трампа веде досить закритий спосіб життя. Беррон не має власних соцмереж та рідко з'являється на світських заходах. Щоправда, юнак активно підтримував свого батька під час передвиборчої кампанії. Хлопець був присутній не на всіх заходах, але за словами своєї матері Меланії Трамп, "був завжди за кулісами та завжди на зв'язку із батьком".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, раніше Іванка Трамп показала, як разом із дітьми порається у власному городі.

Також улюблена онучка Дональда Трампа похизувалася вражаючими навичками на полі для гольфу.

діти Дональд Трамп навчання Нью-Йорк закордонні зірки

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