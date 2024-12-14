Міла Нітіч розійшлася з коханим після заручин — подробиці

Відома українська співачка розійшлася з бойфрендом після заручин
Українська співачка Міла Нітіч лише місяць тому поділилася новиною про заручини. Однак невдовзі здивувала змінами в особистому житті.
Про це артистка розповіла в коментарі OBOZ.UA.
Міла Нітіч розійшлася з коханим
У листопаді 34-річна співачка поділилася радісною новиною про те, що планує вперше вийти заміж. Обранцем зірки став молодший на шість років підприємець, ім'я якого вона приховувала.
Однак в житті виконавиці сталися серйозні зміни. Нітіч зізналася, що розійшлася зі своїм обранцем та переживає непростий період.
"Зараз я одна. Сталися дуже болісні події в моєму житті, але наразі я не готова про них говорити. Обіцяю, що обов’язково розповім, коли буду готова", — розповіла знаменитість.
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