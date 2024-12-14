Міла Нітіч розійшлася з коханим після заручин — подробиці

Співачка Міла Нітіч. Фото: instagram.com/mila_nitich_official

Українська співачка Міла Нітіч лише місяць тому поділилася новиною про заручини. Однак невдовзі здивувала змінами в особистому житті.

Про це артистка розповіла в коментарі OBOZ.UA.

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У листопаді 34-річна співачка поділилася радісною новиною про те, що планує вперше вийти заміж. Обранцем зірки став молодший на шість років підприємець, ім'я якого вона приховувала.

Однак в житті виконавиці сталися серйозні зміни. Нітіч зізналася, що розійшлася зі своїм обранцем та переживає непростий період.

"Зараз я одна. Сталися дуже болісні події в моєму житті, але наразі я не готова про них говорити. Обіцяю, що обов’язково розповім, коли буду готова", — розповіла знаменитість.

Міла Нітіч. Фото: instagram.com/mila_nitich_official

Раніше чоловіка зрадниці Анни Асті звинуватили у "зливі" її інтимних фото у мережу.

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