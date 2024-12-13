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"Злив" інтиму Анни Асті — у мережі підозрюють чоловіка зрадниці

13 грудня 2024 17:50
Марія Покровська - Редактор
Злив інтиму Анни Асті - чоловік зрадниці виклав особисті фото в мережу
Анна Асті зі своїм чоловіком. Фото: instagram.com/asti
Марія Покровська - Редактор

Скандал зі співачкою-зрадницею Анною Асті набирає обертів. Подейкують, що за "зливом" її інтимних фото та відео у мережі стоїть ніхто інший, як її чоловік, російський бізнесмен Станіслав Юркін.

Подробицями з посиланням на інсайдерів поділився блогер Антон S на своєму YouTube.

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Життя Анни Дзюби (справжнє ім'я співачки) після втечі з Україні пішло під укіс. Цього разу зрадниця втрапила у гучний скандал, який може потопити її кар'єру в РФ.

Після "зливу" одіозна артистка виправдалася та заявила, що стала жертвою шахраїв, які викрали відверті фото з її телефону. Однак, за словами інсайдерів, за цим стоїть сам чоловік Асті. 

Подейкують, Юркін самостійно виклав у мережу інтимні фото та відео, де його дружина займається коханням із іншим чоловіком, заради грошей.

Як розповідають джерела, чоловік співачки розвивав свій бізнес та жив за її рахунок, а віднедавна подружжя роз'їхалося і вже декілька місяців не живе разом. Тож у такий спосіб Юркін, вочевидь, вирішив маніпулювати дружиною та її грошима.

Тим часом на публіку артистка та її обранець продовжують грати в ідеальну родину. Днями Асті дала черговий концерт у РФ, на який завітав і Юркін.

Бізнесмен влаштував для зрадниці сюрприз — вийшов на сцену з величезним букетом червоних троянд та зізнався їй у почуттях.

Раніше син зрадниці Таїсії Повалій шукає адвокатів, щоб врятувати майно в Україні.

Також ми писали, що син Олега Газманова відрікся від батька-путініста.

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