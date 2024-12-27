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Известная украинская певица беременна первенцем

27 декабря 2024 13:36
Мария Покровская - Редактор
Инесса Грицаенко из группы SESTRA беременна — фото
Иннеса Грицаенко. Фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_
Мария Покровская - Редактор

Звезда шоу "Голос країни" Инесса Грицаенко сообщила радостную новость своим поклонникам. Певица ждет рождения первенца.

Округлый животик знаменитость показала в новой фотосессии дуэта SESTRA для INSIDER.

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Инесса Грицаенко беременна

На фото солистка группы продемонстрировала уже немалый животик, который подчеркнула полупрозрачным нарядом.

Дуэт SESTRA
Дуэт SESTRA. Фото: INSIDER.ua
Дуэт SESTRA в новой фотосессии
Дуэт SESTRA в новой фотосессии. Фото: INSIDER.ua

Грицаенко призналась, что они с мужем планировали пополнение в семье, так что она была невероятно счастлива, увидев две полоски на тесте на беременность.

"О беременности я начала подозревать, когда не могла налюбоваться собой в зеркале. Я чувствовала себя полной сил и энергии! Мы планировали пополнение в семье, поэтому когда увидели две полоски на тесте — плакала от счастья и благодарила Бога и ребенка за то, что выбрала именно нас своими родителями", — рассказала в интервью певица.

Иннеса Грицаенко показала беременный животик
Инесса Грицаенко показала беременный животик. Фото: INSIDER.ua

Певица рассказала, что ее коллега по дуэту Алина Назаришина очень поддерживает ее в этот особый период, и даже объявила, что хочет, чтобы подруга стала крестной мамой для будущего малыша.

"Все были в приятном шоке, а Алина плакала беспрестанно и обнимала меня. Алину вы скоро увидите в церкви на крестинах в роли крестной мамы", — поделилась Грицаенко.

Алина Назаришин и Иннеса Грицаенко
Алина Назаришин и Инесса Грицаенко. Фото: INSIDER.ua

Напомним, звезда "Танцев со звездами" впервые назвала настоящий возраст своего сына от мужа-иностранца.

Также мы писали, что Екатерина Осадчая показала своего сына от первого брака, вернувшегося в Украину из США.

дети Голос країни беременность украинские звезды певица

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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