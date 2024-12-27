Инесса Грицаенко из группы SESTRA беременна — фото

Иннеса Грицаенко. Фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_

Звезда шоу "Голос країни" Инесса Грицаенко сообщила радостную новость своим поклонникам. Певица ждет рождения первенца.

Округлый животик знаменитость показала в новой фотосессии дуэта SESTRA для INSIDER.

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Инесса Грицаенко беременна

На фото солистка группы продемонстрировала уже немалый животик, который подчеркнула полупрозрачным нарядом.

Дуэт SESTRA. Фото: INSIDER.ua

Дуэт SESTRA в новой фотосессии. Фото: INSIDER.ua

Грицаенко призналась, что они с мужем планировали пополнение в семье, так что она была невероятно счастлива, увидев две полоски на тесте на беременность.

"О беременности я начала подозревать, когда не могла налюбоваться собой в зеркале. Я чувствовала себя полной сил и энергии! Мы планировали пополнение в семье, поэтому когда увидели две полоски на тесте — плакала от счастья и благодарила Бога и ребенка за то, что выбрала именно нас своими родителями", — рассказала в интервью певица.

Инесса Грицаенко показала беременный животик. Фото: INSIDER.ua

Певица рассказала, что ее коллега по дуэту Алина Назаришина очень поддерживает ее в этот особый период, и даже объявила, что хочет, чтобы подруга стала крестной мамой для будущего малыша.

"Все были в приятном шоке, а Алина плакала беспрестанно и обнимала меня. Алину вы скоро увидите в церкви на крестинах в роли крестной мамы", — поделилась Грицаенко.

Алина Назаришин и Инесса Грицаенко. Фото: INSIDER.ua

Напомним, звезда "Танцев со звездами" впервые назвала настоящий возраст своего сына от мужа-иностранца.

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