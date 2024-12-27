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Іванна Онуфрійчук розсекретила справжній вік свого сина

27 грудня 2024 09:55
Марія Покровська - Редактор
Іванна Онуфрійчук вперше назвала справжній вік свого сина — фото
Іванна Онуфрійчук з чоловіком та сином. Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk
Марія Покровська - Редактор

Телеведуча Іванна Онуфрічук вперше зізналася, що  тривалий час мала секрет від своєї аудиторії. Виявилося, син зірки "Танців з зірками" Адам народився раніше, ніж вона розповіла про це на широкий загал.

У Instagram ведуча поділилася сімейними кадрами із чоловіком-іноземцем та сином, а також розповіла про причини свого рішення.

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Вперше телеведуча поділилася, що насправді приховувала справжню дату народження свого сина Адама. Так, виявилося, хлопчик народився не 26 травня, а на місяць раніше — у квітні.

"Час відкрити наш невеличкий секрет — сьогодні нам не 7, а 8 місяців. Насправді я оголосила про народження синочка у соцмережах та в медіа на місяць пізніше", — написала Іванна.

Іванна Онуфрійчук з сином та чоловіком
Іванна Онуфрійчук з сином та чоловіком. Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

За словами телеведучої, на рішення не розкривати вік сина вплинула її родина. Близькі переконали знаменитість почекати із новинами про народження малюка, аби не нашкодити йому.

"Ще під час вагітності я думала про це і не планувала нічого приховувати, мені навпаки хотілося ділитися цим щастям і моментами з усім світом. Але тоді на мене, вагітну та вразливу жінку, вплинули навіювання рідних, які в цьому плані забобонні та дуже переймалися за мене та дитинку. Я погодилася з їхніми вмовляннями оприлюднити цю новину трішки пізніше. Тож всі, хто писали, яка я класна така, не забобонна і виставляю фото дитини з перших днів — помилялись. Я така ж, як і багато інших жінок", — поділилася Онуфрійчук.

Телеведуча Іванна Онуфрійчук з сином і чоловіком
Телеведуча Іванна Онуфрійчук з сином і чоловіком. Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Щоправда, зараз телеведуча не жалкує про своє рішення. За словами Іванни, завдяки цьому вона змогла насолодитися материнством без зайвої уваги.

"Ще тоді я зрозуміла, наскільки прекрасним було це рішення! Адже я змогла повноцінно прожити той період, насолодитися материнством та дитиною, спокійно відновитись. Я належала тільки собі й синові в найважливіший та найцінніший час протягом першого місяця, ніщо нас не відволікало — ані телефонні дзвінки, ані безліч повідомлень та потреб на них відповідати", — розповіла зірка.

Іванна Онуфрійчук зі своєю родиною
Іванна Онуфрійчук зі своєю родиною. Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Раніше Брітні Спірс вперше за два роки побачилася з синами та показала, як змінився молодший з них.

Також ми писали, що Максим Галкін на рідкісних фото показав Аллу Пугачову та їхню доньку.

діти соцмережі родина Іванна Онуфрійчук українські зірки

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