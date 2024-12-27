Іванна Онуфрійчук вперше назвала справжній вік свого сина — фото

Іванна Онуфрійчук розсекретила справжній вік свого сина
Телеведуча Іванна Онуфрічук вперше зізналася, що тривалий час мала секрет від своєї аудиторії. Виявилося, син зірки "Танців з зірками" Адам народився раніше, ніж вона розповіла про це на широкий загал.
У Instagram ведуча поділилася сімейними кадрами із чоловіком-іноземцем та сином, а також розповіла про причини свого рішення.
Іванна Онуфрійчук пояснила, чому приховувала вік свого сина
Вперше телеведуча поділилася, що насправді приховувала справжню дату народження свого сина Адама. Так, виявилося, хлопчик народився не 26 травня, а на місяць раніше — у квітні.
"Час відкрити наш невеличкий секрет — сьогодні нам не 7, а 8 місяців. Насправді я оголосила про народження синочка у соцмережах та в медіа на місяць пізніше", — написала Іванна.
За словами телеведучої, на рішення не розкривати вік сина вплинула її родина. Близькі переконали знаменитість почекати із новинами про народження малюка, аби не нашкодити йому.
"Ще під час вагітності я думала про це і не планувала нічого приховувати, мені навпаки хотілося ділитися цим щастям і моментами з усім світом. Але тоді на мене, вагітну та вразливу жінку, вплинули навіювання рідних, які в цьому плані забобонні та дуже переймалися за мене та дитинку. Я погодилася з їхніми вмовляннями оприлюднити цю новину трішки пізніше. Тож всі, хто писали, яка я класна така, не забобонна і виставляю фото дитини з перших днів — помилялись. Я така ж, як і багато інших жінок", — поділилася Онуфрійчук.
Щоправда, зараз телеведуча не жалкує про своє рішення. За словами Іванни, завдяки цьому вона змогла насолодитися материнством без зайвої уваги.
"Ще тоді я зрозуміла, наскільки прекрасним було це рішення! Адже я змогла повноцінно прожити той період, насолодитися материнством та дитиною, спокійно відновитись. Я належала тільки собі й синові в найважливіший та найцінніший час протягом першого місяця, ніщо нас не відволікало — ані телефонні дзвінки, ані безліч повідомлень та потреб на них відповідати", — розповіла зірка.
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