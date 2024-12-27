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Відома українська співачка вагітна первістком

27 грудня 2024 13:36
Марія Покровська - Редактор
Інесса Грицаєнко з гурту SESTRA вагітна — фото
Іннеса Грицаєнко. Фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_
Марія Покровська - Редактор

Зірка шоу "Голос країни" Інесса Грицаєнко повідомила радісну новину своїм шанувальникам. Співачка чекає на народження первістка.

Округлий животик знаменитість показала у новій фотосесії дуету SESTRA для INSIDER

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Інесса Грицаєнко вагітна

На фото солістка гурту продемонструвала вже чималий животик, який підкреслила напівпрозорим вбранням.

Дует SESTRA
Дует SESTRA. Фото: INSIDER.ua
Дует SESTRA у новій фотосесії
Дует SESTRA у новій фотосесії. Фото: INSIDER.ua

Грицаєнко зізналася, що вони із чоловіком планували поповнення в родині, тож вона була неймовірно щаслива, побачивши дві смужки на тесті на вагітність.

"Про вагітність я почала підозрювати, коли не могла налюбуватися собою в дзеркалі. Я відчувала себе повною сил і енергії! Ми планували поповнення в сім'ї, тому коли побачили дві смужки на тесті — плакала від щастя і дякувала Богу і дитинці за те, що обрала саме нас своїми батьками", — розповіла в інтерв'ю співачка.

Іннеса Грицаєнко показала вагітний животик
Інесса Грицаєнко показала вагітний животик. Фото: INSIDER.ua

Співачка розповіла, що її колега по дуету Аліна Назаришина дуже підтримує її в цей особливий період та навіть оголосила, що хоче, аби подруга стала хрещеною мамою для майбутнього малюка.

"Всі були в приємному шоці, а Аліна плакала без перестану і обіймала мене. Аліну ви скоро побачите у церкві на хрестинах у ролі хрещеної мами", — поділилася Грицаєнко.

Аліна Назаришин та Іннеса Грицаєнко
Аліна Назаришин та Інесса Грицаєнко. Фото: INSIDER.ua

Нагадаємо, зірка "Танців з зірками" вперше назвала справжній вік свого сина від чоловіка-іноземця.

Також ми писали, що Катерина Осадча показала свого сина від першого шлюбу, який повернувся до України зі США.

діти Голос країни вагітність українські зірки співачка

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14:48 Удар по Сумщині — рятувальники дістали з-під завалів тіло

14:44 Садовий анонсував реставрацію будівлі для центру реабілітації

14:38 Колишній тренер Майка Тайсона просить Усика завершити кар'єру

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:33 Українці можуть оплатити ліки "зимовою тисячею"

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