Інесса Грицаєнко з гурту SESTRA вагітна — фото

Відома українська співачка вагітна первістком
Зірка шоу "Голос країни" Інесса Грицаєнко повідомила радісну новину своїм шанувальникам. Співачка чекає на народження первістка.
Округлий животик знаменитість показала у новій фотосесії дуету SESTRA для INSIDER.
Інесса Грицаєнко вагітна
На фото солістка гурту продемонструвала вже чималий животик, який підкреслила напівпрозорим вбранням.
Грицаєнко зізналася, що вони із чоловіком планували поповнення в родині, тож вона була неймовірно щаслива, побачивши дві смужки на тесті на вагітність.
"Про вагітність я почала підозрювати, коли не могла налюбуватися собою в дзеркалі. Я відчувала себе повною сил і енергії! Ми планували поповнення в сім'ї, тому коли побачили дві смужки на тесті — плакала від щастя і дякувала Богу і дитинці за те, що обрала саме нас своїми батьками", — розповіла в інтерв'ю співачка.
Співачка розповіла, що її колега по дуету Аліна Назаришина дуже підтримує її в цей особливий період та навіть оголосила, що хоче, аби подруга стала хрещеною мамою для майбутнього малюка.
"Всі були в приємному шоці, а Аліна плакала без перестану і обіймала мене. Аліну ви скоро побачите у церкві на хрестинах у ролі хрещеної мами", — поділилася Грицаєнко.
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