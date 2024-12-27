Старший син Катерини Осадчої повернувся до України під час війни — фото

Катерина Осадча з сином. Фото: instagram.com/kosadcha

Уся родина телеведучої Катерини Осадчої зібралася разом на зимові свята. Повернувся до України і старший син знаменитості Ілля.

Кадрами із родиною зірка поділилася в Instagram.

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Катерина Осадча показала трьох синів

Вперше за тривалий час родині телеведучої вдалося зібратися разом за святковим столом. Приїхали у гості до Катерини й її батьки.

У своєму блогу ведуча поділилася щасливим фото, на якому показала одразу трьох синів — 22-річного Іллю, 7-річного Івана та 3-річного Данила. Хлопці сиділи на дивані поруч із мамою та бабусею.

"Усі хлопці у зборі. Щаслива мама й бабуся", — пораділа Осадча.

Катерина Осадча з мамою та синами. Фото: instagram.com/kosadcha

Зазначимо, що наразі старший син Осадчої від першого шлюбу з бізнесменом Олегом Поліщуком мешкає у США. Юнак навчається у Мерилендському університеті на ІТ-фахівця.

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