Кристина Христонько впервые выходит замуж — фото

Кристина Христонько с женихом. Фото: instagram.com/_kristonko_

Украинская певица Кристина Христонько впервые выходит замуж. Избранник артистки с размахом сделал предложение ей.

Кадрамы из важного события исполнительница поделилась в Instagram.

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Певица получила особое предложение еще 8 декабря, но несколько дней решила оставить в тайне радостное известие. Однако через несколько дней в своем блоге Кристина все же поделилась счастливыми кадрами с любимым.

Кристина Христонько выходит замуж. Фото: instagram.com/_kristonko_

Избранник 24-летней исполнительницы, блогер Игорь Разумяк, решил сделать этот день особенным. Мужчина пригласил любимую в уютный ресторан во время отдыха в Буковеле.

Жених Кристины Христонько сделал ей предложение. Фото: instagram.com/_kristonko_

Блогер встал перед любимой на одно колено, держа в руках золотое обручальное кольцо от Tiffany&Co с большим камнем и огромный букет красных роз.

Игорь Разумяк сделал предложение Кристине Христонько. Фото: instagram.com/_kristonko_

Обручальное кольцо Кристины Христонько. Фото: instagram.com/_kristonko_

Кристина ответила "Да" избраннику и не смогла сдержать слез счастья.

Кристина Христонько и Игорь Разумяк. Фото: instagram.com/_kristonko_

Ранее единственная дочь Майкла Джексона обручилась со своим избранником.

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