Кристина Христонько впервые выходит замуж — фото

Известная украинская певица впервые выходит замуж — фото
Украинская певица Кристина Христонько впервые выходит замуж. Избранник артистки с размахом сделал предложение ей.
Кадрамы из важного события исполнительница поделилась в Instagram.
Кристина Христонько обручилась с любимым
Певица получила особое предложение еще 8 декабря, но несколько дней решила оставить в тайне радостное известие. Однако через несколько дней в своем блоге Кристина все же поделилась счастливыми кадрами с любимым.
Избранник 24-летней исполнительницы, блогер Игорь Разумяк, решил сделать этот день особенным. Мужчина пригласил любимую в уютный ресторан во время отдыха в Буковеле.
Блогер встал перед любимой на одно колено, держа в руках золотое обручальное кольцо от Tiffany&Co с большим камнем и огромный букет красных роз.
Кристина ответила "Да" избраннику и не смогла сдержать слез счастья.
Ранее единственная дочь Майкла Джексона обручилась со своим избранником.
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