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Известный актер снялся в клипе TikTok звезды Вовы Цигана

26 сентября 2023 12:20
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Известный актер снялся в клипе TikTok звезды Вовы Цигана
Vova Cigan и Арам Арзуманян в новом клипе
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Известный актер Арам Арзуманян снялся в новом клипе 17-летнего тиктокера Vova Cigan. На этот раз блоггер спел о романе с кассиршей из супермаркета.

Клип вышел сегодня на YouTube-канале исполнителя.

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"Ты сказала "А"

Еще полгода назад 17-летний Вова пел украинские песни под гитару на улице, а сегодня он уже выпускает второй клип, дает интервью на телеканалах и участвует в концертах.

 

Публикуя видео в TikTok, Vova Cigan начал набирать миллионные просмотры и быстро стал известен по всей Украине. Судя по комментариям, он покорил украинцев своей открытостью и детским задором.

 

Кадр из нового клипа Vova Cigan "Ты сказала "А"

Новый юмористический клип парня на песню "Ты сказала "А" это история первой любви. По сюжету Вова влюбился в кассиршу из супермаркета. Охранника магазина сыграл Арам Арзуманян, один из самых известных современных актеров Украины и звезда "Скаженого весілля".

 

Интересно, что клип снимался ночью в комендантский час, но в закрытом помещении не нарушая правил.

Напомним, ранее мы рассказывали, что TikTok звезда из Тернополя Вова Цыган выпустил свой первый трек. А также что Арам Арзуманян озвучил главного героя уникального мюзикла нового формата.

 

 

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