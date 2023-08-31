Актор Арам Арзуманян. Фото: instagram.com/aram_dad/

Українці вже зовсім скоро побачать унікальний авторський мюзикл нового формату. Головний герой проєкту — холодильник на ім'я Назар Жмак.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент мюзикла.

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Харизма Арзуманяна

Вже з вересня сімейна вистава "Холодильника Будинок" стартує у КВЦ Парковий. Творці зізнаються, що хочуть здивувати глядача неочікуваним форматом. Участь у виставі бере й відомий український актор театру та кіно Арам Арзуманян, котрий завоював серця глядачів своєю грою у фільмах "Скажене весілля" та "Скажені сусіди". Саме Арам озвучив головного персонажа мюзиклу "Назара Жмака", — так звуть холодильник.

"Я звик завжди грати на сцені, і якщо десь мені не вистачає емоцій по тексту, завжди можу своєю харизмою їх створити. А тут є лише голос. Мене на сцені немає, але я не маю права зробити так, щоб глядач засумував. Ось це найважче – викликати емоції лише своїм голосом. Впевнений, враження у всіх однозначно будуть позитивні, навіть будуть моменти, коли захочеться плакати. Але цей мюзикл — це дійсно буде ВАУ! І такий ефект буде від всього: і від дизайнерських костюмів, і від пісень, і від мого персонажа звичайно", — говорить Арам.

Арам Арзуманян озвучив головного героя унікального мюзикла нового формату. Фото: менеджмент мюзикла.

Арам Арзуманян озвучив головного героя унікального мюзикла нового формату. Фото: менеджмент мюзикла.

Для вистави "Холодильника Будинок" написано шість авторських композицій від відомого українського композитора Дмитра Саратського, котрий співпрацював з такими артистами як Оля Полякова, Монатік, Джамала, Злата Огнєвіч та іншими зірками шоу-бізнесу.

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