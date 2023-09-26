Відомий актор знявся в кліпі TikTok зірки Вови Цигана
Відомий актор Арам Арзуманян знявся у новому кліпі 17-річного тіктокера Vova Cigan. Цього разу блогер заспівав про роман з касиршею з супермаркета.
Кліп вийшов сьогодні на YouTube-каналі виконавця.
"Ти сказала "А"
Ще півроку тому 17-річний Вова співав українські пісні під гітару на вулиці, а сьогодні він вже випускає другий кліп, дає інтерв'ю на телеканалах і бере участь у концертах.
Публікуючи відео у TikTok, Vova Cigan почав набирати мільйонні перегляди і швидко став відомим по всій Україні. Судячи з коментів, він підкорив українців своєю відкритістю та дитячим запалом.
Новий гумористичний кліп хлопця на пісню "Ти сказала "А" це історія першого кохання. За сюжетом Вова закохався у касиршу з супермаркета. Охоронця магазину зіграв Арам Арзуманян, один з найвідоміших сучасних акторів України й зірка "Скаженого весілля".
Цікаво, що кліп знімався вночі у комендантську годину, але у зачиненому приміщені не порушуючи правил.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що TikTok зірка з Тернополя Вова Циган випустив свій перший трек. А також, що Арам Арзуманян озвучив головного героя унікального мюзикла нового формату.