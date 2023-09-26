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Відомий актор знявся в кліпі TikTok зірки Вови Цигана

26 вересня 2023 12:20
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Відомий актор знявся в кліпі TikTok зірки Вови Цигана
Vova Cigan і Арам Арзуманян у новому кліпі
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Відомий актор Арам Арзуманян знявся у новому кліпі 17-річного тіктокера Vova Cigan. Цього разу блогер заспівав про роман з касиршею з супермаркета. 

Кліп вийшов сьогодні на YouTube-каналі виконавця.

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"Ти сказала "А"

Ще півроку тому 17-річний Вова співав українські пісні  під гітару на вулиці, а сьогодні він вже випускає другий кліп, дає інтерв'ю на телеканалах і бере участь у концертах. 

 

Публікуючи відео у TikTok, Vova Cigan почав набирати мільйонні перегляди і швидко став відомим по всій Україні. Судячи з коментів, він підкорив українців своєю відкритістю та дитячим запалом. 

 

Кадр з нового кліпу Vova Cigan "Ти сказала "А"

Новий гумористичний кліп хлопця на пісню "Ти сказала "А"  це історія першого кохання. За сюжетом Вова закохався у касиршу з супермаркета. Охоронця магазину зіграв Арам Арзуманян, один з найвідоміших сучасних акторів України й зірка "Скаженого весілля".

 

Цікаво, що кліп знімався вночі у комендантську годину, але у зачиненому приміщені не порушуючи правил. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що TikTok зірка з Тернополя Вова Циган випустив свій перший трек. А також, що Арам Арзуманян озвучив головного героя унікального мюзикла нового формату.

 

 

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