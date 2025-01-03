Музыкант Мирослав Щербак попал в скандал - он призвал убивать ТЦК

Участник метал-группы Burned Time Machine Мирослав Щербак. Фото: instagram.com/mirosblack/

Участник блэк-метал группы Burned Time Machine Мирослав Щербак в соцсетях призвал убивать работников ТЦК и СП. Хотя он впоследствии извинился за свои слова, артиста исключили из бэнда.

Об этом говорится на странице группы Burned Time Machine в Instagram.

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В среду, 1 января, Мирослав Щербак открыто призвал убивать работников ТЦК и СП. Свои сообщения он удалил, однако их успели сохранить.

"Обязанность каждого украинца — убить представителя ТЦК. Нас не должно интересовать, в форме он. Или без. Так же как мы не должны искать "хороших русских". Мы не должны искать хороших ТЦК. Смерть ТЦК. Каждая защита — я с вами! Возможно ли непреднамеренное убийство? Я с вами!", — написал он.

Мирослав Щербак призвал убивать ТЦК. Фото: instagram.com/mirosblack/

Мирослав Щербак оскорбил работников ТЦК. Фото: instagram.com/mirosblack/

Впоследствии артист записал обращение, в котором извинился за свои слова. Мирослав заявил, что испугался на фоне последних новостей, что его мобилизуют. Музыкант добавил, что нужно уважать работников ТЦК и вместе объединиться против общего врага.

"Сказать, что я сказал х*йню и сдовбой*бил, — это не сказать ничего. Не существует такого слова, которым можно описать ту ситуацию, в которую я сам себя поставил и в которую поставил наш народ", — заявил он.

Артисты группы Burned Time Machine откровенно заявили о том, что Мирослав совершил "катастрофическую ошибку" и исключили его из группы.

"Нам искренне обидно, стыдно, и мы не поддерживаем высказывания Мирослава. Позиция группы всегда была всем известна, Burned Time Machine всегда поддерживали ВСУ и волонтерили с первых дней полномасштабного вторжения (в частности, и Мирослав)", — заявили в группе.

Ранее лидер "Бумбокс" высказался о поклонниках группы, которые воюют против Украины.

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