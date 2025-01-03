Музикант Мирослав Щербак втрапив у скандал — він закликав вбивати ТЦК

Учасник метал-гурту Burned Time Machine Мирослав Щербак. Фото: instagram.com/mirosblack/

Учасник блек-метал гурту Burned Time Machine Мирослав Щербак у соцмережах закликав вбивати працівників ТЦК та СП. Хоча він згодом вибачився за свої слова, артиста виключили з бенду.

Про це йдеться на сторінці гурту Burned Time Machine в Instagram.

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У середу, 1 січня, Мирослав Щербак відкрито закликав вбивати працівників ТЦК та СП. Свої дописи він видалив, проте їх встигли зберегти.

"Обов'язок кожного українця — вбити представника ТЦК. Нас не повинно цікавити, у формі він. Чи без. Так само як ми не повинні шукати "хароших рускіх". Ми не повинні шукати хороших ТЦК. Смерть ТЦК. Кожен захист — я з вами! Можливе ненавмисне вбивство? Я з вами!" — написав він.

Мирослав Щербак закликав вбивати ТЦК. Фото: instagram.com/mirosblack/

Мирослав Щербак образив працівників ТЦК. Фото: instagram.com/mirosblack/

Згодом артист записав звернення, у якому вибачився за свої слова. Мирослав заявив, що злякався на тлі останніх новин, що його мобілізують. Музикант додав, що потрібно поважати працівників ТЦК та разом об'єднатися проти спільного ворога.

"Сказати, що я сказав х*йню і здовбой*бив, — це не сказати нічого. Не існує такого слова, яким можна описати ту ситуацію, в яку я сам себе поставив і в яку поставив наш народ", — заявив він.

Артисти гурту Burned Time Machine відверто заявили про те, що Мирослав зробив "катастрофічну помилку" та виключили його з гурту.

"Нам щиро прикро, соромно, і ми не підтримуємо висловлювання Мирослава. Позиція гурту завжди була всім відома, Burned Time Machine завжди підтримували ЗСУ та волонтерили з перших днів повномасштабного вторгнення (зокрема, і Мирослав)", — заявили в гурті.

Раніше лідер "Бумбокс" висловився про прихильників гурту, які воюють проти України.

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