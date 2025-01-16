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Известный артист знал о войне с Россией задолго до ее начала

16 января 2025 17:20
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Kozak Siromaha признался, что крымские татары предупреждали его о войне в Украине
Козак Сиромаха. Фото: instagram.com/kozak.siromaha/
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Известный украинский певец Kozak Siromaha признался, что знал про будущую войну в Украине еще в далеком 2006 году. О захватнических настроениях россиян его предупреждали крымские татары.

Об этом музыкант рассказал в интервью для издания OBOZ.UA.

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Музыкант рассказал, что в далеком 2006 году крымские татары "предвещали" предстоящую войну и назвали ее "лихими часами для Украины".

Kozak Siromaha не поверил им, ведь даже не мог представить, что Россия сможет когда-нибудь напасть на Украину. На то время он считал жителей РФ "братским народом".

"О войне я узнал еще в 2006 году. Поэтому готовился и морально, и физически. Нам дали шанс завоевать настоящую независимость, а вам всем вопрос: от чего? Это было в Крыму в те времена, когда я гастролировал там с бродячим театром. Местные жители, крымские татары, предупредили нас о приближении плохих времен для Украины", — вспомнил Kozak Siromaha.

Напомним, ранее мы писали, что украинский режиссер Любомир Левицкий вместе с командой представил социальный видеоролик "Спали ФСБшника". Также мы рассказывали, что телеведущий Максим Нелипа из ВСУ опроверг новости о ранении на фронте.

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