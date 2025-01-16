Kozak Siromaha зізнався, що кримські татари попереджали його про війну в Україні

Kozak Siromaha. Фото: instagram.com/kozak.siromaha/

Відомий український співак Kozak Siromaha зізнався, що знав про майбутню війну в Україні ще в далекому 2006 році. Про загарбницькі настрої росіян його попереджали кримські татари.

Про це музикант розповів в інтерв'ю для видання OBOZ.UA.

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Музикант розповів, що в далекому 2006 році кримські татари "віщували" про майбутню війну та назвали її "лихими годинами для України".

Kozak Siromaha не повірив їм, адже навіть не міг уявити, що Росія зможе коли-небудь напасти на Україну. На той час він вважав жителів РФ "братнім народом".

"Про війну я дізнався ще у 2006 році. Тож готувався і морально, і фізично. Нам дали шанс вибороти справжню незалежність, а вам усім питання: від чого? Це було в Криму в ті часи, коли я гастролював там із мандрівним театром. Місцеві жителі, кримські татари, попередили нас про наближення лихих годин для України", — пригадав Kozak Siromaha.

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