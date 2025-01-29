Музыкант Дмитрий Самсонов присоединился к рядам ВСУ

Вокалист группы "Заводь" Дмитрий Самсонов. Фото: instagram.com/drakedevendeur/

Вокалист группы "Заводь" Дмитрий Самсонов сообщил своим поклонникам о том, что присоединяется к Вооруженным силам Украины. Сейчас артист готовится к военной подготовке и собирает все необходимое для службы.

Об этом он сообщил в Telegram.

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Артист сообщил поклонникам, что будет появляться в соцсетях реже, ведь готовится к прохождению военной подготовки. Самсонов добавил, что сейчас собирает все необходимое для службы в армии, и обратился к неравнодушным поклонникам, у которых есть финансовая возможность ему помочь.

"Я вступил в ряды ВСУ и у меня супер ограниченное время, чтобы докупить все необходимое перед стартом учений. Выдали прям полно всего, но есть и немалый список того, что надо докупить, потому что этого нет или мне не совсем подходит размер выданного. Хотел в этом плане ограничиться собственными возможностями, но друзья говорят, что после трех лет волонтерки я имею право собрать что-то и для себя, став солдатом", — написал артист.

Напомним, в июне 2024 года харьковская группа "Заводь" объявила о паузе в своей деятельности, ведь соучредитель и басист Владислав присоединился к рядам ВСУ. Артисты играли в стиле блэк-метал.

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