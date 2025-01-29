Музикант Дмитро Самсонов приєднався до лав ЗСУ

Вокаліст гурту "Заводь" Дмитро Самсонов. Фото: instagram.com/drakedevendeur/

Вокаліст гурту "Заводь" Дмитро Самсонов повідомив своїм шанувальникам про те, що долучається до Збройних сил України. Нині артист готується до військового вишколу та збирає все необхідне для служби.

Про це він повідомив в Telegram.

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Артист повідомив шанувальників, що з'являтиметься в соцмережах рідше, адже готується до проходження військової підготовки. Самсонов додав, що нині збирає все необхідне для служби у війську і звернувся до небайдужих шанувальників, які спроможні йому допомогти фінансово.

"Я долучився до лав ЗСУ і маю супер обмежений час, щоб докупити все необхідне перед стартом навчань. Видали прям повно всього, але є і чималий список того, що треба докупити, бо цього нема або мені не зовсім підходить розмір виданого. Хотів у цьому плані обмежитись власними можливостями, але друзі кажуть, що після трьох років волонтерки я маю право зібрати щось і для себе, ставши солдатом", — написав артист.

Нагадаємо, у червні 2024 року харківський гурт "Заводь" оголосив про паузу у своїй діяльності, адже співзасновник та басист Владислав приєднався до лав ЗСУ. Артисти грали в стилі блек-метал.

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