Макс Вишинський відповів, чи мають учасники Кварталу 95 бронь від мобілізації

Макс Вишинський. Фото: instagram.com/max_vyshynskyi

Стендап-комік Макс Вишинський прокоментував чутки про те, що усі учасники "Кварталу 95" мають бронь від мобілізації. Колишній сценарист студії розсекретив, чи відповідають вони дійсності.

Про це гуморист розповів у інтерв'ю Аліні Доротюк.

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Чи мають кварталівці бронь від мобілізації

У мережі часто ходять чутки про те, що чоловіки-учасники "Кварталу 95" мають бронювання від мобілізації.

Однак, за словами Вишинського, який понад 10 років працював сценаристом шоу, це неправда. Як нагадав гуморист, дехто з кварталівців наразі несе службу в лавах ЗСУ.

"У "Квартала" настільки бронь, що аж три сценаристи воюють на фронті за власним бажанням. Ось така бронь. "Квартал" не є якимось стратегічним підприємством для України, тому ніхто нас не бронював. Нас асоціюють з телебаченням, але наприклад на телебаченні, там на "Новому каналі" чи ще десь, працівників-чоловіків бронювали. Али ми не є якоюсь такою великою компанією, ми є продакшном, який створює продукт. Броні у "95 Кварталу" немає", — розповів Вишинський.

Нагадаємо, раніше Андрій Макаревич спантеличив своєї заявою про те, чи допомагає ЗСУ під час війни. Також ми писали, що Іван Дорн відреагував на скандал з вечіркою, на якій були росіяни.