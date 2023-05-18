Известный немецкий дизайнер надел вышиванку от Юлии Магдич

Немецкий дизайнер Франк-Петер Вильде. Фото: Instagram/frankpeterwilde

Сегодня, 18 мая, в Украине отмечают День вышиванки. Фото в традиционной и символической одежде публикуют в соцсетях не только украинцы, но и зарубежные звезды, поддерживающие нашу страну в борьбе с оккупантами. Среди них и немецкий дизайнер Франк-Петер Вильде.

Фото в вышиванке он опубликовал в своем Instagram.

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Звездный житель Берлина стал популярен в соцсетях благодаря креативным цветным селфи в лифте. Таким образом Франк-Петер Вильде поддерживает Украину в войне, которую развязал кровавый режим Кремля.

В новой публикации он появился в сине-желтой вышиванке известной украинской дизайнер Юлии Магдич. Франк-Петер также позирует с украинским флагом в руках. На смартфоне немца и игрушке также изображен сине-желтый цвет.

О Юлии Магдич

Свое начало бренд берет в 2013 году. Тогда Юлия, юрист по образованию, не имея ни малейшего опыта в швейном производстве, взялась за изготовление нарядов с этническим орнаментом. Довольно быстро ее одежда стала популярной среди знаменитостей не только из Украины, но и мира.

Так, например, вышиванки от Магдича носят Мэй Маск, Жаклин Берридо Писано, Деми Мур и другие зарубежные звезды.

Голливудская актриса Деми Мур в вышиванке от Юлии Магдич. Фото: Instagram/demimoore

Напомним, ранее мы писали, что экс-танцор балета певицы Светланы Лободы, а ныне защитник Украины, Назар Грабарь, показал современные вышиванки. Также мы рассказывали о 10 символах, которыми наши предки украшали вышиванки.