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Відомий німецький дизайнер одягнув вишиванку від Юлії Магдич

18 травня 2023 12:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Відомий німецький дизайнер одягнув вишиванку від Юлії Магдич
Німецький дизайнер Франк-Петер Вільде. Фото: Instagram/frankpeterwilde
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сьогодні, 18 травня, в Україні відзначають День вишиванки. Фото у традиційному та символічному одязі викладають у соцмережах не тільки українці, але й закордонні зірки, які підтримують нашу країну в боротьбі з окупантами. Серед них і німецький дизайнер Франк-Петер Вільде.

Фото у вишиванці він опублікував у своєму Instagram.

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Подробиці 

Зірковий житель Берліну став популярним у соцмережах завдяки креативним кольоровим селфі у ліфті. Таким чином Франк-Петер Вільде підтримує Україні у війні, яку розв’язав кривавий режим Кремля. 

В новій публікації він з’явився у синьо-жовтій вишиванці відомої української дизайнерки Юлії Магдич. На фото Франк-Петер також позує з українським прапором в руках. На смартфоні німця та іграшці також зображені синьо-жовті кольори. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Про Юлію Магдич

Свій початок бренд бере 2013 року. Тоді Юлія, юрист за освітою, не маючи жодного досвіду у швейному виробництві, взялася за виготовлення нарядів з етнічним орнаментом. Доволі швидко її одяг став популярним серед знаменитостей не тільки з України, але й світу. 

Так, наприклад, вишиванки від Магдич носять Мей Маск, Жаклін Беррідо Пісано, Демі Мур та інші закордонні зірки.

Голлівудська акторка Демі Мур у вишиванці від Юлії Магдич. Фото: Instagram/demimoore

Нагадаємо, раніше ми писали, що екстанцюрист балету співачки Світлани Лободи, а нині захисник України, Назар Грабар, показав сучасні вишиванки. Також ми розповідали про 10 символів, якими наші предки прикрашали вишиванки.

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