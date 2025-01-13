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Известный продюсер шокировал, почему Потап не вернется в Украину

13 января 2025 07:00
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Известный продюсер объяснил, почему Потап не вернется на украинскую сцену — причины
Украинский музыкальный продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Известный продюсер и музыкальный журналист Виталий Бардецкий заявил, что репер Потап не сможет вернуться в украинскую эстраду. Он считает, что артист уже потерял связь с публикой.

Ситуацию он подробно объяснил в интервью nv.ua.

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Журналист Виталий Бардецкий считает, что хотя у Потапа и осталась определенная аудитория, но большинство его сторонников уже не поддерживают его. Из-за того, что рэпер живет за границей, он слишком "не в контекст" всех изменений.

"Он просто уже не понимает, что здесь происходит. Конечно, у него будет всегда какая-то аудитория, видимо, небольшая и маргинальная. Но на тот уровень, на котором был, он точно не вернется. Поп музыка отличается тем, что ты как автор очень четко можешь почувствовать то, что людям нужно, а Потап уже находится вне контекста. Он пытается, я видел, как он делал попытки в TikTok. Он всегда очень четко мог понять, что надо аудитории, а тут он что-то забрасывает, и думает, что это сто процентов сработает, а все мимо кассы", — высказался продюсер.

Потап
Репер и музыкальный продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap

Также причина в том, что из-за полномасштабного вторжения украинская музыкальная индустрия очень изменилась.

"С точки зрения музыковедения, артисты, которые сейчас творят, оперируют совсем другим набором звуков и имеют уже иное звучание. Поэтому то звучание, которое предлагал Потап, на сегодня стало абсолютно архаичным. Особенно для младших поколений. Я думаю, что этот музыкальный артистический молодняк, который сейчас здесь развивается, придет с каким-то совершенно новым саундом", — добавил продюсер.

Напомним, репер Потап анонсировал тур со старыми песнями по городам США.  Также известный блогер заявил, что Потап собирается вернуться в Украину

США Потап музыка Украина війна

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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