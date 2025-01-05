Умер Джефф Баэна — обстоятельства смерти

Американский режиссер Джефф Баэна. Фото: AP

Американский режиссер и муж актрисы Обри Плаза Джефф Баэна покончил жизнь самоубийством. Ему было 47.

Об этом сообщает BBC.

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Его тело обнаружила помощница в его доме в Лос-Анджелесе в пятницу, 3 января. Семья режиссера сейчас "опустошена" и попросила о приватности в это трудное время. Обстоятельства его смерти остаются невыясненными.

Американский режиссер, наиболее известный по фильмам "Маленькие часы", "Жизнь после Бет" и "Джоши". Он женился на известной актрисе и сценаристке Обри Плаза в 2021 году.

Джефф Баэна окончил Нью-Йоркский университет по специальности "кинорежиссура", после чего переехал в Лос-Анджелес, где изучал режиссуру.

Он работал под руководством режиссеров Роберта Земекиса и Дэвида О'Рассела, а впоследствии начал снимать собственные фильмы. Его режиссерский дебют состоялся в 2014 году, когда он выпустил зомби-комедию "Жизнь после Бет", в которой сыграл Плаза.

Напомним, ранее мы писали о смерти британской актрисы Оливии Гасси. Также ведьма раскрыла подробности самоубийства экс-супруга российской певицы украинского происхождения Анны Седоковой.