Александра Пелевина внесли в черный список Минкульта - подробности

Александр Пелевин. Фото: Wikipedia

Российский поэт Александр Пелевин попал в список нежелательных лиц Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины. Автор открыто поддерживает полномасштабное российское вторжение.

Соответствующий приказ появился на официальном сайте ведомства.

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Поэт является одним из самых известных представителей так называемого движения Z-поэзии, получившего название от символа Z, который был нанесен на российскую бронетехнику во время вторжения в Украину.

В своих произведениях одиозный автор поддерживает кровавую политику Кремля и продвигает пропагандистские нарративы. Кроме того, Пелевин открыто поддержал аннексию Крыма и создание так называемых республик "Л/ДНР".

Отметим, что в "черный список" Минкульта уже внесено 239 человек. Среди которых актеры, музыканты и другие деятели из РФ, которые поддержали полномасштабное вторжение и политику российского диктатора Владимира Путина.

Напомним, ранее Анастасия Приходько оконфузилась поддержкой российского певца-путиниста. Также мы писали, что российский музыкант заявил о готовности воевать против украинцев.