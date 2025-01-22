Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Відомий російський музикант заявив, що готовий вбивати українців arrow

Відомий російський музикант заявив, що готовий вбивати українців

22 січня 2025 10:03
Марія Покровська - Редактор
Юрій Башмет заявив про готовність воювати проти українців - подробиці
Юрій Башмет. Фото: facebook.com/YuryBashmet
Марія Покровська - Редактор

Російський скрипаль та диригент Юрій Башмет висловився про свою готовність піти воювати проти українців на боці РФ. Окрім того, путініст розкритикував росіян, які виїхали з країни-агресорки під час повномасштабного вторгнення.

Про це скандальний артист заявив в одному з пропагандистських ЗМІ.

Читайте також:

Юрій Башмет готовий воювати проти України

71-річний скрипаль, який тривалий час жив та навчався у Львові, підтримав криваву політику Кремля та заявив, що у разі потреби готовий доєднатися до російської армії.

"Звичайно, скрипаль набагато краще грає на скрипці, ніж стріляє і повзає в окопі. Не те, що ми не хочемо! Якщо треба буде — я сам піду туди стріляти", — заявив Башмет.

Юрій Башмет зібрався воювати проти України
Путініст Юрій Башмет. Фото: facebook.com/YuryBashmet

Також одіозний артист не пройшов повз росіян, які засудили політику диктатора Володимира Путіна та виїхали з країни-агресорки. Башмет назвав їх людьми "без совісті".

"Це люди, яким більше нічого сказати вдома, у них совісті немає. Це справа кожного, я не можу засуджувати людину, яка наважилася на те, щоб втратити цінність усіх прожитих років власного життя. Що я можу говорити про того, кого любили в країні, а він узяв і поїхав? Я не думаю, що вони всі щасливі", — сказав скрипаль.

Раніше ми писали, що Лайма Вайкуле зібралася давати російськомовні концерти в Україні.

Також зрадниці Ані Лорак та Таїсія Повалій засвітилися на пропагандистському концерті у Москві.

пропаганда путіністи війна в Україні зрада російські зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:13 Метеозалежні можуть перепочити — прогноз магнітних бур

11:11 В Одесі оновлюють медичний центр — що зміниться

11:06 Трамп доручив Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів

11:05 Держсекретар США пояснив, як має завершитися війна в Україні

11:00 Виплата 10,8 тис. грн — хто отримає допомогу UNHCR у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:56 Конкурс на нового директора БЕБ — що відомо про кандидата

10:42 Побиття дитини у Білій Церкві — коли про бійку дізнались у школі

10:38 Побиття дівчинки у Білій Церкві — хто нестиме відповідальність

10:38 8 тисяч доларів за охорону — в Одесі судитимуть поліцейських

10:37 Злочин для порятунку — чому японські пенсіонери хочуть за ґрати

11:13 Метеозалежні можуть перепочити — прогноз магнітних бур

11:11 В Одесі оновлюють медичний центр — що зміниться

11:06 Трамп доручив Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів

11:05 Держсекретар США пояснив, як має завершитися війна в Україні

11:00 Виплата 10,8 тис. грн — хто отримає допомогу UNHCR у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:56 Конкурс на нового директора БЕБ — що відомо про кандидата

10:42 Побиття дитини у Білій Церкві — коли про бійку дізнались у школі

10:38 Побиття дівчинки у Білій Церкві — хто нестиме відповідальність

10:38 8 тисяч доларів за охорону — в Одесі судитимуть поліцейських

10:37 Злочин для порятунку — чому японські пенсіонери хочуть за ґрати

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Text

08:00 Зеленський назвав точну кількість миротворців — ефір Ранок.LIVE

21 січня 2025
Text

17:50 Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

Text

15:22 Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

Text

13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

Text

13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

Text

09:27 Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2025
Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати