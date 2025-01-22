Юрій Башмет заявив про готовність воювати проти українців - подробиці

Юрій Башмет. Фото: facebook.com/YuryBashmet

Російський скрипаль та диригент Юрій Башмет висловився про свою готовність піти воювати проти українців на боці РФ. Окрім того, путініст розкритикував росіян, які виїхали з країни-агресорки під час повномасштабного вторгнення.

Про це скандальний артист заявив в одному з пропагандистських ЗМІ.

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Юрій Башмет готовий воювати проти України

71-річний скрипаль, який тривалий час жив та навчався у Львові, підтримав криваву політику Кремля та заявив, що у разі потреби готовий доєднатися до російської армії.

"Звичайно, скрипаль набагато краще грає на скрипці, ніж стріляє і повзає в окопі. Не те, що ми не хочемо! Якщо треба буде — я сам піду туди стріляти", — заявив Башмет.

Путініст Юрій Башмет. Фото: facebook.com/YuryBashmet

Також одіозний артист не пройшов повз росіян, які засудили політику диктатора Володимира Путіна та виїхали з країни-агресорки. Башмет назвав їх людьми "без совісті".

"Це люди, яким більше нічого сказати вдома, у них совісті немає. Це справа кожного, я не можу засуджувати людину, яка наважилася на те, щоб втратити цінність усіх прожитих років власного життя. Що я можу говорити про того, кого любили в країні, а він узяв і поїхав? Я не думаю, що вони всі щасливі", — сказав скрипаль.

Раніше ми писали, що Лайма Вайкуле зібралася давати російськомовні концерти в Україні.

Також зрадниці Ані Лорак та Таїсія Повалій засвітилися на пропагандистському концерті у Москві.