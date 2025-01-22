Юрій Башмет заявив про готовність воювати проти українців - подробиці

Відомий російський музикант заявив, що готовий вбивати українців
Російський скрипаль та диригент Юрій Башмет висловився про свою готовність піти воювати проти українців на боці РФ. Окрім того, путініст розкритикував росіян, які виїхали з країни-агресорки під час повномасштабного вторгнення.
Про це скандальний артист заявив в одному з пропагандистських ЗМІ.
Юрій Башмет готовий воювати проти України
71-річний скрипаль, який тривалий час жив та навчався у Львові, підтримав криваву політику Кремля та заявив, що у разі потреби готовий доєднатися до російської армії.
"Звичайно, скрипаль набагато краще грає на скрипці, ніж стріляє і повзає в окопі. Не те, що ми не хочемо! Якщо треба буде — я сам піду туди стріляти", — заявив Башмет.
Також одіозний артист не пройшов повз росіян, які засудили політику диктатора Володимира Путіна та виїхали з країни-агресорки. Башмет назвав їх людьми "без совісті".
"Це люди, яким більше нічого сказати вдома, у них совісті немає. Це справа кожного, я не можу засуджувати людину, яка наважилася на те, щоб втратити цінність усіх прожитих років власного життя. Що я можу говорити про того, кого любили в країні, а він узяв і поїхав? Я не думаю, що вони всі щасливі", — сказав скрипаль.
Раніше ми писали, що Лайма Вайкуле зібралася давати російськомовні концерти в Україні.
Також зрадниці Ані Лорак та Таїсія Повалій засвітилися на пропагандистському концерті у Москві.
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