Известный шоумен озвучил на украинском языке персонажа видеоигр Супер Марио в новом мультфильме

Герои фильма "Братья Супер Марио в кино"

Уже пятого апреля в украинский кинопрокат выходит компьютерно-анимационный приключенческий фэнтезийный комедийный фильм "Братья Супер Марио в кино", создаваемый студией Illumination совместно с Nintendo. Главного героя в украинском дубляже озвучил шоумен Владимир Остапчук.

Новини.LIVE расскажет подробности будущей премьеры.

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Это третий полнометражный фильм, основанный на серии популярных видеоигр Mario. Легендарные персонажи Nintendo Super Mario Bros десятилетиями были неотъемлемой частью попкультуры и одной из самых любимых игр среди геймеров со всего мира.

"Марио импонирует мне силой воли, твердостью характера и жаждой идти до конца. Даже если ему что-то не все удается с первого раза, он не устает пробовать снова и снова. Именно поэтому Марио должен победить, потому что он никогда не опускает рук. Нас объединяет нелюбовь к грибам, что впоследствии играет с нами злую шутку, а вот отличаемся мы, по-видимому, усами, потому что я всю жизнь не решался их отрастить.

Несмотря на то, что это не первый опыт в дубляже, работу над этим проектом я запомню надолго. Марио — итальянец, соответственно нам с командой было важно воспроизвести характерный акцент героя. Конечно, первые попытки терпели неудачу, а Марио почему-то напоминал скорее немца или грузина, но со временем, после десятков дублей, нам удалось найти верное звучание. Поэтому приходите в кино, чтобы заценить мой итальянский акцент и насладиться незабываемым юмором, ярким экшном и фантастической историей, заложенной в сюжет", — прокомментировал работу над дубляжем Остапчук.

К команде украинского дубляжа также присоединились актриса театра и кино Антонина Хижняк и актер Михаил Кукуюк. В оригинальном мультфильме кинозвезды Крис Пратт и Чарли Дэй озвучивают Марио и Луиджи соответственно.

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