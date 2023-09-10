Известный шоумен пережил атаку "шахедов" на Киев в компании шести детей

Анатолий Анатолич с женой и двумя дочерьми. Фото: Instagram/anatoliyanatolich

В ночь на 10 сентября оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе типа Shahed. Благодаря успешной работе украинских противовоздушных сил было сбито 20 вражеских объектов. Многие киевляне не спали этой ночью. В их числе и шоумен Анатолий Анатолич.

Впечатлениями от очередной атаки россиян на столицу шоумен поделился в своем Instagram.

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Анатолича, его жену Юлуи их детей (две дочери и сын) с ночлежкой посетили три девочки. Вместе с дочками шоумена они устроили детскую вечеринку в стиле K-Pop с мороженым и прочими вкусностями.

Анатолич рассказал, что был на связи с родителями девочек. Они расспрашивали у него, все ли хорошо, слышно ли работу ПВО и спустились ли они на первый этаж.

"Да. Все хорошо. ПВО достойно отстояли еще одну атаку. Слава ВСУ. Но в чем же виноваты наши дети, что их детство под тревогами и ночными пробуждениями? Мы должны делать все, чтобы детство существовало. Это одна из главных задач всех родителей. И да, дети все равно хотят быть здесь. Дома. Несмотря ни на что. Верю, что сейчас растет сильная, мощная, современная Украина. Да, с ночными пробуждениями от тревог, но они наше счастливое будущее", — прокомментировал очередную атаку россиян Анатолич.

Instagram/anatoliyanatolich

Напомним, ранее мы писали, как украинские звезды отреагировали на обстрелы Киева в День защиты детей. Также мы рассказывали, что Анатолий Анатолич осудил украинцев, которые говорят по-русски.