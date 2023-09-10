Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Відомий шоумен пережив атаку "шахедів" на Київ в компанії шести дітей arrow

Відомий шоумен пережив атаку "шахедів" на Київ в компанії шести дітей

10 вересня 2023 10:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Відомий шоумен пережив атаку "шахедів" на Київ в компанії шести дітей
Анатолі Анатоліч з дружиною та двома доньками. Фото: Instagram/anatoliyanatolich
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В ніч проти 10 вересня окупанти атакували Київ дронами-камікадзе типу Shahed. Завдяки успішній роботі українських протиповітряних сил було збито 20 ворожих об'єктів. Чимало киян не спали цієї ночі. Серед них і шоумен Анатолій Анатоліч. 

Враженнями від чергової атаки росіян на столицю шоумен поділився у своєму Instagram.

Читайте також:

Подробиці

До Анатоліча, його дружини Юли та їхніх дітей (дві доньки та син) з нічліжкою завітали три дівчинки. Разом з доньками шоумена вони влаштували дитячу вечірку в стилі K-Pop з морозивом та іншими смаколиками. 

Анатоліч розповів, що був на зв’язку з батьками дівчат. Вони розпитували в нього, чи все добра, чи чути роботу ППО і, чи спустилися вони на перший поверх.

"Так. Все добре. ППО гідно відстояли ще одну атаку. Слава ЗСУ. Але в чому ж винні наші діти, що їхнє дитинство під тривогами і нічними прокиданнями? Ми маємо робити все, щоб дитинство існувало. Це одна з головних задач всіх батьків. І так, діти все одно хочуть бути тут. Вдома. Незважаючи ні на що. Вірю, що зараз росте сильна, потужна, сучасна Україна. Так, з нічними прокиданнями від тривог, але вони наше щасливе майбутнє", — прокоментував чергову атаку росіян Анатоліч. 

Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Нагадаємо, раніше ми писали, як українські зірки відреагували на обстріл Києва в День захисту дітей. Також ми розповідали, що Анатолій Анатоліч засудив українців, які говорять російською.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Чи означає військовий облік жінок автоматичну мобілізацію

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз