Відомий шоумен пережив атаку "шахедів" на Київ в компанії шести дітей

Анатолі Анатоліч з дружиною та двома доньками. Фото: Instagram/anatoliyanatolich

В ніч проти 10 вересня окупанти атакували Київ дронами-камікадзе типу Shahed. Завдяки успішній роботі українських протиповітряних сил було збито 20 ворожих об'єктів. Чимало киян не спали цієї ночі. Серед них і шоумен Анатолій Анатоліч.

Враженнями від чергової атаки росіян на столицю шоумен поділився у своєму Instagram.

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До Анатоліча, його дружини Юли та їхніх дітей (дві доньки та син) з нічліжкою завітали три дівчинки. Разом з доньками шоумена вони влаштували дитячу вечірку в стилі K-Pop з морозивом та іншими смаколиками.

Анатоліч розповів, що був на зв’язку з батьками дівчат. Вони розпитували в нього, чи все добра, чи чути роботу ППО і, чи спустилися вони на перший поверх.

"Так. Все добре. ППО гідно відстояли ще одну атаку. Слава ЗСУ. Але в чому ж винні наші діти, що їхнє дитинство під тривогами і нічними прокиданнями? Ми маємо робити все, щоб дитинство існувало. Це одна з головних задач всіх батьків. І так, діти все одно хочуть бути тут. Вдома. Незважаючи ні на що. Вірю, що зараз росте сильна, потужна, сучасна Україна. Так, з нічними прокиданнями від тривог, але вони наше щасливе майбутнє", — прокоментував чергову атаку росіян Анатоліч.

Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Нагадаємо, раніше ми писали, як українські зірки відреагували на обстріл Києва в День захисту дітей. Також ми розповідали, що Анатолій Анатоліч засудив українців, які говорять російською.