Анатолій Анатоліч засудив українців, які розмовляють російською – відеозвернення

Ведучий і шоумен Анатолій Анатоліч під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український радіоведучий та шоумен Анатолій Анатоліч записав відеозвернення в Instagram. Український ведучий звернувся до українців та засудив тих українських громадян, які за кордоном спілкуються російською.

Своє відеозвернення Анатолій Анатоліч розмістив на сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Звернення до українців

Український шоумен розповів, як за один день у столиці Польщі, місті Варшаві, він був шокований від українців. Там він помітив, що деякі громадяни його країни спілкуються російською, через що дуже важко зрозуміти, чи то українець, чи то росіянин.

"Звертаюся до всіх українців, які зараз за кордоном. От я побув один день у Варшаві і що зрозумів. Тут дійсно багато росіян. Проблема в тому, що визначити, українець це чи росіянин, майже неможливо. Ви можете вдома розмовляти дійсно російською, якщо вам зручно. Але якщо ви хочете ідентифікувати себе, що ви українці, то єдиний спосіб — розмовляти українською", — заявив під час свого звернення Анатолій Анатоліч.

Публікація Анатолія Анатоліча з відеозверненням до українців. Фото: скриншот з Instagram

Також він зазначив, що він дуже здивований українцями, які продовжують спілкуватися російською, та закликав їх не ганьбитися.

"Реально, це настільки мене дивує... Шановні українці, я дуже вас прошу, розмовляйте українською на людях за кордоном. Ну не ганьбіться", — також звернувся на відео відомий український радіоведучий та шоумен Анатолій Анатоліч.

Обстріл неподалік будинку Анатолія Анатоліча

Ведучий та шоумен показав, як біля його будинку у Вишгороді, що на Київщині, впала російська ракета. Шоумен поділився фотографіями, де можна побачити наслідки обстрілу житлового будинку.

"Сім хвилин від мого будинку пішки. Дві хвилини на авто. Вишгород", — підписав свої фотографії Анатолій Анатоліч.

Публікація Анатолія Анатоліча з обстрілу будинку у Вишгороді. Фото: скриншот з Instagram

На знімках можна побачити, як через обстріл постраждало дуже багато автомобілів, а в людей вибито вікна у квартирах.

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