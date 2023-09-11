Известный шоумен показал позор российского комика, попавшего в "Миротворец"

Российский комик Азамат Мусагалиев. Фото: Google

В последнее время все больше представителей российского шоу-бизнеса, высказывавшихся против войны или молчавших, стали приезжать в оккупированный Донбасс. Одним из них стал известный комик Азамат Мусагалиев. На этот счет высказался украинский шоумен Анатолий Анатолич.

Соответствующая публикация появилась в его Instagram.

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Толич выложил фрагмент видео, в котором пропагандисты во главе с Мусагалиевым исполняют песню, как США боятся одного из русских солдат. Также они отработали нарратив "Загнивающего запада".

Толич отметил, что юмор — это история людей с интеллектом. Впрочем, по словам Анатолия, сложно быть смешным, когда ты тупой.

"Азамат сейчас один из самых популярных комиков и ведущих на болотах. Человек точно не тупой, человек, который много раз был за границей и в том самом США, о котором эта уй***на песня. Поэтому здесь мы не можем говорить что он тупой ватник "Нет. Он сознательно выбрал этот позорный путь. За большие деньги... В идейность подобных персонажей я не верю. Искренне надеюсь, что он попадет в санкционный список артистов и никогда больше не сможет посетить ни ненавистное США, ни Германию", —написал Анатолий.

Анатолич заметил — стыдно, что все эти путинисты в свое время были очень популярны у нас. Их смотрели, ставили лайки в YouTube и посещали концерты.

Попадание в "Миротворец"

38-летний пропагандист вместе с коллегой из КВН Денисом Дороховым выступил на концерте у мемориального комплекса "Саур-Могила" в так называемой "ДНР". Мероприятие было посвящено Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

В концерте также приняли участие другие известные звездные путинисты: SHAMAN, Александр Буйнов, Григорий Лепс, Александр Маршал, Ольга Кормухина, Дмитрий Дюжев, Гоша Куценко, Родион Газманов и другие.

В начале полномасштабной войны Азамат Мусагалиев опубликовал в своем Instagram пост, в котором юморист высказался о мире.

"Люди! Главное — это люди! Ни паспорт, ни цвет, ни убеждения… Надо поберечь друг друга. В Украине много ребят, с которыми меня многое связывает. И я хочу, чтобы они и их семьи, ни кто-то вообще не страдали. Я за мир", — написал тогда переобувшийся комик.

Азамат Мусагалиев в базе "Миротворца". Скриншот: сайт "Миротворца"

Напомним, ранее мы писали, что певица Анастасия Приходько "разгромила" мужа Жанны Фриске, посетившего оккупированный Мариуполь. Также мы рассказывали, что пропутинский фронтмен группы "Звери" ездил в Крым по другому паспорту.