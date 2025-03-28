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Известный украинский хореограф ошеломил своим последним танцем

28 марта 2025 12:25
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Александр Лещенко ошеломил танцевальной постановкой — видео
Александр Лещенко. Фото: прес-служба
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Украинский хореограф Александр Лещенко довел до мурашек своей новой танцевальной постановкой. В свой день рождения артист представил эмоциональный номер, который назвал кульминацией своей карьеры.

Видео хореограф поделился на YouTube.

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27 марта танцор отпраздновал свой 36-й день рождения. В особый день Александр решил удивить поклонников своим танцем и выразить глубокую благодарность тем, кто повлиял на его карьеру и жизнь.

"Мне 36 лет. Можно сказать, что я уже завершаю свой творческий путь как танцовщик. Это видео — мое послание благодарности всем моим учителям, без которых не было бы меня таким, каким я есть сегодня. Я хочу сказать "спасибо" за вашу веру, терпение и любовь к искусству. Они не просто научили меня технике, они показали, как важно оставаться верным себе и своему искусству. Это не просто видео, это моя история как танцовщика", — рассказал Лещенко.

Український хореограф Олександр Лещенко - фото
Хореограф Александр Лещенко. Фото: пресс-служба

Кроме того, своим танцем хореограф хотел призвать поддерживать украинское искусство, которое даже в сложные времена продолжает развиваться и удивлять публику.

"Мы живем во времена, когда каждый день становится испытанием для нашей нации. Война меняет наш мир, она вносит боль и отчаяние, но одновременно открывает новые горизонты для нашего единения. И именно в такие моменты важно не только держать оружие, но и беречь нашу культуру, наше искусство, наши традиции. Ведь творчество — это тот невидимый щит, который защищает душу народа", — поделился Александр.

Напомним, группа "Мертвый петух" довела до мурашек первой песней с Издриком. Также мы писали, что Анджелина Джоли поддержала 14-летнюю украинку, которая пострадала от российского обстрела.

соцсети видео украинские звезды танцы день рождения

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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