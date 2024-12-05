Юрий Мелофон погиб на фронте — подробности

Юрий Мелофон. Фото: instagram.com/melloffon

Украинский музыкант и диджей Юрий Мелофон погиб во время выполнения боевого задания на фронте. Ему было 39 лет.

О смерти коллеги сообщила в Instagram певица Лавика (Любовь Юнак).

Читайте также:

Юрий Мелофон погиб

Как сообщила артистка, Юрий ушел из жизни 2 декабря. На передовой военнослужащий выполнял боевое задание.

У музыканта осталась жена и четырехлетний сын.

"Мы знакомы с 2012 года и совместно с ним делали ремиксы на музыкальные треки Лавики, которые покоряли и зажигали сердца. И вы их наверняка слышали и знаете, просто не знаете что это он, потому что в клипах была я", — написала Лавика.

В начале полномасштабного вторжения Мелофон сначала стал волонтером, а уже после присоединился к войску. Лавика вспомнила, как друг поддерживал ее даже находясь на передовой.

"В начале полномасштабного вторжения Юра написал мне первый из всех друзей и спросил что надо по волонтерке. Он жил в Одессе и как-то очень быстро собрался с мыслями, пока я приходила в себя и была в ступоре. Юра так много делал добрых дел и даже находясь на фронте всегда писал первым, спрашивал как состояние и как дела, а когда погиб мой брат — он агитировал весь свой батальон заходить в "Дію" и делать огласку на мою петицию, чтобы собрались голоса. Просил не сдаваться в этом деле, ведь "брат боролся, и ты борись", — рассказала о своем друге Лавика.

Ранее стало известно о внезапной смерти известного украинского Тик-Ток-блогера.

Также ушла из жизни мать Эминема, с которой у него были непростые отношения.