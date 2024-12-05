Юрій Мелофон загинув на фронті — подробиці

Юрій Мелофон. Фото: instagram.com/melloffon

Український музикант та діджей Юрій Мелофон загинув під час виконання бойового завдання на фронті. Йому було 39 років.

Про смерть колеги повідомила у Instagram співачка Лавіка (Любов Юнак).

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Юрій Мелофон загинув

Як повідомила артистка, Юрій пішов з життя 2 грудня. На передовій військовослужбовець виконував бойове завдання.

У музиканта залишилася дружина та чотирирічний син.

"Ми знайомі з 2012 року і спільно з ним робили ремікси на музичні треки Лавіки, які підкорювали і запалювали серця. І ви їх певно чули і знаєте, просто не знаєте що це він, бо у кліпах була я", — написала Лавіка.

На початку повномасштабного вторгнення Мелофон спершу став волонтером, а вже після доєднався до війська. Лавіка пригадала, як друг підтримував її навіть перебуваючи на передовій.

"На початку повномасштабного вторгнення Юра написав мені перший з усіх друзів і спитав що треба по волонтерці. Він жив в Одесі і якось дуже швидко зібрався з думками, поки я приходила до тями і була у ступорі. Юра так багато робив добрих справ і навіть знаходячись на фронті завжди писав першим, питав як стан і як справи, а коли загинув мій брат — він агітував весь свій батальйон заходити в Дію і робити розголос на мою петицію, щоб зібрались голоси. Просив не здаватися у цій справі, адже "брат боровся, і ти борись", — розповіла про свого друга Лавіка.

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