Нацотбор на Евровидение-2025 — Дима Хейтспич послал Тину Кароль

Дмитрий Однороженко. Фото: instagram.com/hatespeechmusic

Лидер украинской группы "Хейтспич" Дмитрий Однороженко резко отреагировал на объявление участников нацотбора на "Евровидение-2025". Певец публично послал певицу Тину Кароль, которая является нынешним продюсером шоу.

Скандальное сообщение исполнитель опубликовал в Х .

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Лидер "Хейтспича" послал Тину Кароль

В этом году группа также подавала свою заявку на участие в национальном отборе, однако в лонглист не попала.

На своей странице в Х Дмитрий поделился частью речи Кароль после оглашения первых результатов и выделил цитату, в которой продюсер шоу говорила о запрете использовать ненормативную лексику в конкурсных песнях.

"Ой, та иди на х*й", — написал в ответ лидер "Хейтспича".

Дмитрий Одннороженко ответил Тине Кароль. Фото: скриншот

В то же время, по словам певца, в песне, которую они подавали на конкурс, не было ненормативной лексики. Поэтому, какой была настоящая причина отказа участникам, неизвестно.

"На самом деле именно мата, насколько я помню, не было", — написал в комментариях под публикацией Однороженко.

Ранее стало известно, как изменились правила "Евровидения-2025".

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